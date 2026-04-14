John Legend hizo un comentario cómico en el episodio de "The Voice" que se emitió recientemente, mientras el programa aún se transmitía en vivo por televisión, lo que provocó que incluso su compañera, la jueza Kelly Clarkson , estallara en carcajadas.

Esto ocurrió cuando el concursante KJ Willis ofreció una interpretación sobresaliente de la canción "I'll Make Love to You" del grupo Boyz II Men. Esta actuación creó un ambiente emotivo en el estudio, y todos los jueces reaccionaron con entusiasmo.

Al finalizar la actuación, los jueces comenzaron a dar sus comentarios y el ambiente se tornó divertido y distendido. Según NBC News , Clarkson participó activamente comentando la actuación de KJ Willis e incluso cantó en silencio algunos fragmentos de la letra de la canción.

Durante la ronda de evaluación, uno de los entrenadores hizo hincapié en el tono romántico de la actuación. "Él quiere hacer el amor contigo", dijo Clarkson.

El intercambio continuó cuando otro entrenador respondió con entusiasmo al momento. "¡La respuesta es sí, KJ, la respuesta es sí! ¡Mil veces sí!", añadió el entrenador.

La leyenda continuó con una crítica más equilibrada sobre la intensidad emocional y musical de la actuación. En su evaluación, se centró en el estilo y la interpretación del cantante.

"Hoy has dado tu mejor actuación en la competición hasta ahora. Hay algo en tu interpretación que transmite esa energía gospel y esa vibra espiritual. Me imagino que la cantarías en la iglesia, como si fuera un momento de devoción", dijo.

Sin embargo, Clarkson rápidamente cambió el tono a uno más desenfadado con una respuesta humorística a la comparación de Legend. "Quiero ir a esa iglesia", bromeó. "¡Me apunto a ese tipo de conciencia espiritual!".

El intercambio, que en tono de broma había comenzado, se intensificó cuando Legend intentó explicar la conexión entre las raíces del gospel y la música R&B contemporánea. Según Atlanta Black Star , su explicación dio un giro inesperado que pilló a todos desprevenidos.

Legend seleccionó meticulosamente sus palabras antes de dar con una frase que captó la atención de inmediato. "Gran parte del R&B, los más grandes artistas, crecieron cantando en la iglesia y llevaron esa emotividad a cantar sobre, ya sabes, sobre cosas mucho más... terrenales", dijo.

Clarkson reaccionó al instante, convirtiendo el momento en una comedia. "¡Placeres terrenales! ¡Placeres terrenales es lo que más me ha gustado que hayas dicho en 'The Voice'!", respondió.

Las risas continuaron cuando el público se unió, consolidando el momento como uno de los más memorables del episodio. Incluso después de que la actuación terminara y Willis fuera declarado ganador de la ronda, Clarkson retomó la frase que ahora se ha vuelto viral.

En un último comentario ingenioso, hizo referencia una vez más al tema de la actuación. "Estabas pensando en los placeres terrenales", bromeó. "Es Boyz II Men. ¿Cómo no ibas a hacerlo?".

Este intercambio subraya la buena sintonía que existe entre los veteranos entrenadores, cuya dinámica a menudo combina la mentoría con el humor.