Felipe Staiti, guitarrista y cofundador que ayudó a convertir a Enanitos Verdes en una de las bandas más representativas del rock en español, falleció a los 64 años. Su pérdida es especialmente dolorosa para los fans, ya que Staiti se convirtió en el segundo miembro histórico de la banda en morir en menos de cuatro años, después de que el vocalista Marciano Cantero falleciera en septiembre de 2022.

Medios argentinos informaron que Staiti había sido hospitalizado en Mendoza antes de su muerte. TN indicó que había ingresado por complicaciones de salud.

Lo que hace que la muerte de Staiti sea aún más dolorosa es que no solo estaba vinculado al pasado de la banda, sino que seguía siendo parte de su presente. Los listados de giras públicas muestran que Enanitos Verdes se presentó en La Santa en Santa Ana, California, el 11 de abril, y tenía 20 fechas adicionales programadas para 2026 en Hawthorne y Carson, lo que demuestra que el grupo seguía activo de gira esta primavera.

Antes de presentarse en el Vive Latino de la Ciudad de México, donde fueron aclamados por miles de fanáticos, el 31 de marzo Enanitos Verdes ingresaron al Spotify Billions Club gracias a su mayor éxito, "Lamento Boliviano".

Tras la muerte de Cantero en 2022, el futuro de Enanitos Verdes parecía incierto. Pero Staiti asumió un papel más importante mientras la banda intentaba seguir adelante sin el cantante cuya voz había definido sus mayores éxitos. En una entrevista en la que reflexionaba sobre esa transición, Staiti explicó lo diferente que se sentía cantar con más frecuencia sin dejar de lado su papel habitual como guitarrista.

"Tocar la guitarra es algo que prácticamente domino, y añadir más canciones como cantante requiere un poco más de atención, así que tengo que estar más alerta y cuidar mejor mi garganta", dijo. "Soy un intérprete. No intento ser Marciano ni cantar como él, lo cual sería imposible. Lo que hago es más bien una interpretación de las canciones".

Esa cita ahora se presenta como la explicación más clara de lo que Staiti representó en el capítulo final de la banda. Nunca se consideró un reemplazo para Cantero. En cambio, se presentó como un custodio del catálogo, alguien que intentaba mantener vivas las canciones sin imitar al hombre que las hizo famosas. Era una postura cuidadosa y humilde, que pareció conectar con los fans que seguían acudiendo a escuchar clásicos como La muralla verde, Lamento boliviano y Guitarras blancas.

Fundada en Mendoza en 1979, Enanitos Verdes se convirtió en una de las agrupaciones esenciales del rock latino, cosechando seguidores de todas las generaciones en Argentina, México, Latinoamérica y Estados Unidos. Staiti estuvo presente desde el principio, contribuyendo a definir el sonido y la identidad de la banda a lo largo de décadas de álbumes y giras.

Ahora, con la partida de Cantero y la muerte de Staiti, la historia de la banda ha sufrido otra ruptura devastadora. Aún no hay un anuncio claro sobre el futuro de Enanitos Verdes. Pero el momento de la muerte de Staiti deja una poderosa imagen final. No murió como una leyenda retirada que recordaba viejas canciones. Murió como un músico en activo que seguía luchando por llevar adelante su legado.