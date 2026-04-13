El Salón de la Fama del Rock and Roll dio a conocer el lunes su Clase de 2026, una lista repleta de grandes nombres, pero para los fanáticos de la música latina, la noticia generó dos emociones muy diferentes. Celia Cruz finalmente ingresará a la institución de Cleveland, mientras que Shakira, a pesar de ser una de las nominadas de este año, quedó fuera de la clase final.

Los artistas incorporados este año son Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan. El Salón también anunció que Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons recibirán el Premio a la Influencia Temprana. Rick Rubin, Jimmy Miller, Arif Mardin y Linda Creed fueron nombrados por su excelencia musical, mientras que Ed Sullivan recibirá el Premio Ahmet Ertegun.

La ceremonia tendrá lugar el 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, y un programa especial de televisión se emitirá a finales de diciembre en ABC y Disney+.

Para muchos en la comunidad latina, la incorporación de Cruz al Salón de la Fama tiene un significado histórico. Nacido en La Habana y posteriormente exiliado de Cuba, el cantante se convirtió en una de las voces más emblemáticas de la salsa y en una figura fundamental de la música latina.

La Reina de la Salsa, Celia Cruz, surgió de sus inicios con La Sonora Matancera para convertirse en una estrella internacional cuya música e imagen contribuyeron a definir el sonido de la música popular afrocubana y caribeña mucho más allá del público hispanohablante. Su influencia trascendió generaciones, géneros y fronteras, convirtiéndola en una de las artistas latinas más reconocidas de la historia de la música moderna.

Su inclusión también acerca al Salón de la Fama un poco más a reconocer una verdad que los fanáticos de la música han defendido durante años: que la historia del rock y la música popular no puede contarse sin los artistas latinos que transformaron el ritmo, la interpretación y la cultura de fusión. Cruz no solo grabó éxitos. Se convirtió en un símbolo de la diáspora, la resiliencia y la alegría, llevando el sonido de la salsa a la conciencia popular en Estados Unidos y en todo el mundo. En ese sentido, su ingreso se siente tanto merecido como profundamente significativo.

Sin embargo, la celebración viene con una nota a pie de página clara. Shakira figuraba en la lista oficial de nominados para 2026, y su nominación había generado entusiasmo porque la reconocía como una de las pocas estrellas del pop latino de alcance mundial que habían sido consideradas seriamente por el Salón de la Fama. El Salón de la Fama del Rock la incluyó entre los nominados de este año, pero varios informes sobre el anuncio final del lunes confirmaron que no fue seleccionada.

Esa omisión probablemente reavivará las preguntas sobre cómo define el Salón de la Fama la influencia y qué géneros o mercados aún le cuesta abarcar por completo. Shakira ha vendido millones de discos en todo el mundo, pasó del rock y el pop en español al estrellato en inglés y contribuyó a abrir el mercado estadounidense a una ola más amplia de artistas latinos. Sin embargo, el mismo día en que el Salón de la Fama homenajeó a Cruz por su impacto fundamental, dejó fuera a una de las artistas latinas vivas más influyentes comercial y culturalmente.

Esto hace que el anuncio del lunes se sienta a la vez como un avance y una tarea pendiente. El nombre de Celia Cruz ahora ocupa el lugar que le corresponde, entre las leyendas más influyentes de la música. Pero la ausencia de Shakira nos recuerda que el reconocimiento a los artistas latinos al más alto nivel institucional aún es desigual, incluso cuando su impacto es innegable.