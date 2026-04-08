MIAMI - John Leguizamo volvió a adentrarse en terreno peligroso, esta vez interpretando a Pablo Escobar en "Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios", y en Miami dejó claro que no se trata de una simple reinterpretación de una historia de narcotráfico. La serie explora temas que otros proyectos no han abordado: el interior de la casa de los Escobar, el vínculo entre padre e hijo y las secuelas emocionales que dejó uno de los criminales más infames de la historia moderna.

En una entrevista con esta reportera, durante un evento en Miami para presentar la serie de HULU, Leguizamo dijo que el proyecto es "muy diferente" de las representaciones anteriores de Escobar porque se concibió con la participación directa de la familia, especialmente de Juan Pablo Escobar, quien, recalcó, fue más que un consultor.

"Lo que estamos contando son cosas nunca antes vistas", dijo Leguizamo. "Lo que sucedía dentro de la casa, entre padre e hijo, entre marido y mujer. Y cuando lees el guion, sabes que no son simples diálogos. Son palabras vividas".

Ese es el enfoque que le da fuerza a "Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios", que ya está disponible en la plataforma. La serie profundiza en el horror doméstico que rodeaba al líder del Cartel de Medellín , incluyendo la extraña e inquietante realidad de que Juan Pablo fue criado por niñeras que también eran sicarias. Leguizamo lo explicó sin rodeos: "El hijo no podía ir a la escuela porque lo capturaban o lo mataban. Así que tuvo que ser criado por niñeras, pero estas eran sicarias que lo protegían, y de repente se convirtieron en informantes, y Pablo Escobar tuvo que matar a una de ellas. Y ahí fue cuando la cosa se puso fea".

Leguizamo también reveló los consejos personales que recibió al construir el personaje. Dijo que Juan Pablo le comentó que Escobar no era la figura estridente y caricaturesca que muchos espectadores podrían esperar. "Me dijo que hablara en voz baja. Con calma. Que no gritara", recordó Leguizamo. Añadió que también le dijeron que Escobar tenía "un buen sentido del humor", era "travieso" y "muy cariñoso". Esa descripción más suave se convirtió en fundamental para la interpretación, especialmente porque, como dijo Leguizamo, muchos padres colombianos en la década de 1980 "no besaban" a sus hijos ni les decían que los querían.

Ese contraste es precisamente lo que, según Leguizamo, hace que el personaje sea tan inquietante y lo sitúa por encima de otras interpretaciones de Escobar, incluidas las de Benicio del Toro, Javier Bardem y Wagner Moura. Está al nivel de la de Andrés Parra en "El Patrón del Mal", y eso es mucho decir.

El equipo quería retratar a Escobar "tal como era en realidad", añadiendo que era "un criminal asesino psicópata". Pero "los villanos no son blancos o negros, sino que tienen muchos matices", dijo Leguizamo. "Este hombre podía ser carismático y afectuoso al mismo tiempo que asesinaba a miles de personas". Para él, "Queridas niñeras asesinas" no busca glorificar a Escobar, sino que es "una advertencia".

Leguizamo se mostró igual de elocuente al hablar de la transformación. Bromeó, con la arrogancia de quien sabe que ha conseguido el papel, diciendo que quizás sea "el mejor Pablo Escobar que jamás haya existido".

Estudió "todo lo que existía en vídeo" y "todas las grabaciones" para capturar el acento, los gestos e incluso la respiración de Escobar. "Tenía algo en su forma de respirar al hablar", dijo Leguizamo, describiendo las pequeñas pausas que intentó reproducir en pantalla. Físicamente, contó que subió de peso y luego usó prótesis para ir más allá. "Engordé, pero me pusieron una prótesis para hacerme aún más grande", dijo entre risas, añadiendo que la abundante bandeja paisa, los tamales y las arepas de Colombia le ayudaron a conseguirlo.

Pero el punto álgido de la interpretación reside en la ruptura definitiva entre Escobar y su hijo. Leguizamo relató lo que Juan Pablo le contó sobre la última vez que vio a su padre. Según el actor, Escobar le dijo que tuvo que matar a una de las niñeras porque se había convertido en informante. El hijo reaccionó horrorizado. "¿A quién más vas a matar?", recordó Leguizamo que le dijo. "¿Vas a matar a mi abuela si te mira mal? ¿O a mi madre si dice algo que no quieres oír? ¿Cuándo van a parar estos asesinatos?". La reacción de Leguizamo al recordar ese momento fue inmediata y visceral: "Muy impactante. Es escalofriante".

Ese podría ser el verdadero atractivo de "Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios". John Leguizamo no presenta a Pablo Escobar como un ícono, sino como una contradicción: un padre que podía ser tranquilo, divertido y cariñoso, pero a la vez un "criminal asesino psicópata". En una cultura repleta de historias sobre narcotráfico, eso es lo que hace que esta se sienta diferente. Se centra menos en la leyenda que el mundo ya conoce y más en el hijo que tuvo que sobrevivir a él.