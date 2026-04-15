Los fans de Dawson's Creek están encantados con el reencuentro de Katie Holmes y Joshua Jackson en la alfombra roja.

Katie Holmes y Joshua Jackson fueron vistos del brazo en la gala de estreno de "Brunello: The Gracious Visionary" en Nueva York el martes. La pareja, ambos de 47 años, lucían radiantes mientras caminaban por la alfombra roja del Teatro David Koch del Lincoln Center, reavivando las especulaciones en las redes sociales sobre una posible reconciliación.

Holmes lució una falda larga plateada brillante y una camisa blanca con cuello, mientras que Jackson se veía elegante con pantalones grises, una pajarita negra y una chaqueta granate sobre una camisa blanca impecable. Han pasado 27 años desde que salieron juntos públicamente, durante el rodaje del episodio piloto de Dawson's Creek. Su lenguaje corporal relajado y sus risas espontáneas hicieron que los fans se preguntaran si habían vuelto.

¿Katie Holmes y Joshua Jackson tienen una relación sentimental?

El reencuentro se produce poco después del rodaje de la próxima película de Holmes, Happy Hours, donde ambos interpretaron a dos examantes que se reencuentran en diferentes etapas de la vida. En declaraciones al programa Today el pasado mes de marzo, Jackson dijo que volver a trabajar con Holmes fue "algo mágico".

‘Dawson’s Creek’ alums Joshua Jackson and Katie Holmes have a sweet reunion in NYC https://t.co/7PIJnbDa5c pic.twitter.com/oloJb4uoei — Page Six (@PageSix) April 15, 2026

"Esa época de mi vida sería para la mayoría de la gente como sus años universitarios, ¿verdad?", dijo, refiriéndose a sus días en Dawson's Creek. "Y hay personas así en tu vida —ella es una amiga de toda la vida ahora— y el hecho de que pudiéramos volver a hacer esto, y, sinceramente, que ella pudiera crear ese espacio para nosotros fue algo mágico".

"Katie escribió esta preciosa historia para nosotros dos, que narra las tres fases de una historia de amor", añadió. "Así que rodamos la parte divertida, la de enamorarse, y ahora la está editando. Pronto se estrenará y, con suerte, nos dará la oportunidad de volver y rodar las otras dos".

Los fans reaccionan al reencuentro de Dawson's Creek.

La aparición de la pareja en la alfombra roja fue recibida positivamente en las redes sociales en general. "Su química es de esas raras que nunca se desvanecen, sin importar cuánto tiempo pase. Es algo realmente especial", comentó un usuario de X. "Estos dos saben perfectamente lo que hacen. Jajaja", escribió otro.

La reunión también generó controversia, con algunos usuarios alegando la falta de apoyo público de los actores hacia su compañero de reparto en Dawson's Creek, James Van Der Beek, quien falleció de cáncer de colon el pasado febrero. "¿Dónde estaban cuando James Van Der Beek los necesitaba?", comentó un usuario, mientras que otro afirmó: "Supongo que ya no están de luto".

James Van Der Beek recordado en sentidos homenajes

Tanto Holmes como Jackson rindieron sentidos homenajes a Van Der Beek tras su fallecimiento. "Estoy muy agradecida de haber compartido una parte de la vida de James. Era muy querido", escribió Holmes junto a una foto de una carta en una publicación de Instagram.

En su entrevista con Today, Jackson describió a Van Der Beek como "un buen hombre". "Un hombre con una convicción y una fe que le permitieron afrontar lo imposible con entereza, un compañero y esposo extraordinario", añadió.

Los fans de Dawson's Creek consideraron especialmente emotivo el reencuentro del martes, ya que Holmes suele evitar los grandes eventos de prensa. La proyección en sí rindió homenaje al diseñador de moda de lujo Brunello Cucinelli, quien se convirtió en el "Rey del Cachemir" de Italia tras fundar su empresa de estilo de vida de lujo en 1978.