Jessica Alba abraza un nuevo romance, el rodaje de un thriller de espías y un nuevo capítulo en su vida a los 44 años.

LOS ÁNGELES — Jessica Alba afronta el 2026 con confianza, con un romance floreciente, un papel en una película llena de acción rodada en Australia y un enfoque continuo en la producción de historias que destaquen a las mujeres y las voces diversas.

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La actriz y empresaria de 44 años compartió un emotivo carrusel en Instagram el 3 de abril, resumiendo su primer trimestre del año. Titulado "Q1, finalizado 🫰🏽 Las personas, los lugares y las cosas que lo hicieron especial", la publicación incluía dos fotos cariñosas con su novio Danny Ramirez, de 33 años, junto con imágenes de sus tres hijos, un paseo en barco, estanterías de cristal y una noche glamurosa con amigas, entre ellas Karlie Kloss.

En una foto, Alba y Ramírez sonreían frente a un local, con el actor de "Capitán América: Un mundo feliz" inclinando la cabeza hacia ella. Ella llevaba un chaleco y una camiseta sin mangas color crema con un cárdigan blanco; él lucía una camisa de rayas azules y una gorra de béisbol. Otra foto captó su mano en la espalda de él mientras ella lucía un minivestido rojo y blanco. Ramírez comentó la publicación con "Cuánto te quierooooo" y emojis de corazones de fuego, que significan "Cuánto te amo".

La pareja, vinculada por primera vez en julio de 2025 y oficializada en Instagram en noviembre, ha hablado abiertamente de su relación este año. Alba etiquetó a Ramírez como "Mi amor" en fotos de marzo de la fiesta posterior a los Óscar de Vanity Fair, donde acaparó todas las miradas con un look de lentejuelas y plumas. Él respondió que era "la persona más afortunada del planeta". Anteriormente, disfrutaron de una escapada romántica a Miami en febrero, después de que se finalizara el divorcio de Alba con Cash Warren. Ella fue fotografiada en bikini blanco y negro celebrando esta nueva etapa.

Alba tiene dos hijas, Honor, de 17 años, y Haven, de 14, y un hijo, Hayes, de 8, con Warren. En publicaciones recientes se ve que prioriza el tiempo en familia, incluyendo un alegre viaje de vacaciones de primavera a Kauai, Hawái, con sus hijos y amigos.

Profesionalmente, Alba está inmersa en el rodaje de "The Mark", un elegante thriller de espías ambientado en la Costa Dorada australiana. Interpreta a Eden, una agente secreta, tierna pero formidable, en una misión encubierta. El personaje introduce a Ben Dawson, padre soltero interpretado por Tom Hopper, en el peligroso mundo del espionaje cuando lo confunden con un asesino a sueldo. Esta confusión lo convierte en el señuelo perfecto para desenmascarar a políticos corruptos, combinando acción trepidante con profundidad emocional.

Dirigida por Justin Chadwick y escrita por Ronnie Christensen, la producción corre a cargo de Lady Metalmark Entertainment, la productora de Alba, cofundada en 2023 con Tracey Nyberg. La compañía se centra en historias protagonizadas por mujeres y narrativas poco representadas en Hollywood. Nyberg señaló que, si bien "The Mark" se presenta como una película de acción elegante y moderna, su esencia reside en el singular viaje de un personaje femenino, lleno de humanidad y ternura. Alba ha elogiado la feminidad y la profundidad emocional de Eden, que contrastan con los típicos estereotipos masculinos del espionaje.

La producción ya está en marcha en Queensland, con escenas filmadas en lugares como Currumbin. Alba y Nyberg forjaron una fuerte amistad durante sus trabajos anteriores en Australia, gracias a su motivación compartida por crear contenido comercial pero significativo. La cartera de proyectos de Lady Metalmark también incluye una comedia para adultos sobre un retiro corporativo que se estrenará en Netflix, una serie de suspense para Fox inspirada en una vidente real y una comedia dramática de atracos ambientada en la época latina, con Michael Peña y el director Robert Rodriguez, en cuyo desarrollo Alba participó a través de su iniciativa Culture Makers.

Alba ha hablado sobre los desafíos de la representación en Hollywood. "La situación sigue siendo muy desalentadora", afirmó, enfatizando que las mujeres son "tan capaces como cualquier otra persona" y abogando por romper estereotipos a través de historias entretenidas. Su trabajo como productora abarca proyectos como la película suiza candidata al Óscar "Queens", la favorita de festivales "Valentina" y una adaptación de la novela "Confessions on the 7:45", cuyo episodio piloto fue dirigido por Eva Longoria.

La actriz sorprendió a sus fans a principios de este año con una aparición especial en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 de Bad Bunny. El 8 de febrero, bailó en el escenario con un corsé blanco escotado, jeans holgados de tiro bajo y zapatos de plataforma, uniéndose a celebridades como Cardi B, Karol G, Pedro Pascal y Alix Earle. Alba compartió momentos detrás de cámaras, describiendo la emoción y la sensación de estar estremecida al participar, especialmente como artista mexicoamericana en la vibrante presentación de "La Casita" de la estrella puertorriqueña. Su pequeño hijo Hayes la animó desde las gradas.

Más allá de la actuación y la producción, Alba continúa su legado empresarial con The Honest Company, empresa que fundó en 2012 para ofrecer productos no tóxicos para el hogar y el bebé. Dejó su cargo como directora creativa en 2024, pero sigue formando parte del consejo de administración, donde ofrece asesoramiento estratégico. La empresa ha tenido que adaptarse a cambios, como el cierre de su aplicación y la venta directa en su sitio web a principios de 2026, como parte de una reestructuración de su plan de negocio; sin embargo, la visión de Alba sobre un estilo de vida saludable sigue vigente.

A sus 44 años, Alba compagina una vida plena con elegancia. Comenzó el año con una escapada relajante a la playa y ha compartido momentos dedicados a coleccionar cristales, cuidar su bienestar y disfrutar de tiempo de calidad con sus seres queridos. Amigos y admiradores destacan su energía radiante, tanto en las alfombras rojas como en sus aventuras familiares con un estilo más informal.

Su relación con Ramírez, once años menor que ella, ha recibido elogios por la buena química que existe entre ellos y el apoyo mutuo. Fuentes cercanas a la pareja han especulado sobre sus planes de futuro, aunque Alba ha mantenido los detalles en privado mientras disfruta del presente.

Según observadores de la industria, Alba representa un ejemplo de éxito en el Hollywood moderno: una antigua estrella adolescente que construyó un negocio multimillonario, formó una familia y ahora se abre camino como productora, en consonancia con sus valores. Su trabajo a través de Lady Metalmark busca crear oportunidades para mujeres y talentos latinos en producciones comerciales que lleguen a un público amplio.

Mientras continúa el rodaje de "The Mark", crece la expectación por la mezcla de acción y emoción que promete este thriller de espías. El personaje de Alba, Eden, ofrece una perspectiva novedosa del género, haciendo hincapié en la vulnerabilidad junto con la fortaleza.

Sus seguidores han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo a sus últimas publicaciones, elogiando su estilo, su maternidad y su carrera en constante evolución. Desde el glamour de la alfombra roja en la fiesta de los Óscar de Vanity Fair hasta el rodaje en Australia, Alba se muestra llena de energía ante estos nuevos comienzos.

De cara al futuro, su agenda de proyectos de producción augura un 2026 y más allá muy ajetreados. Ya sea protagonizando thrillers, desarrollando historias diversas o compartiendo momentos espontáneos de su vida en Instagram, Jessica Alba sigue cautivando con autenticidad y ambición.

La actriz ha hablado a menudo de su deseo de que sus hijos entiendan el dinero como libertad y alegría, en lugar de como mero medio de supervivencia. Esa filosofía parece guiar su propia trayectoria multifacética, que abarca tanto la felicidad personal como el impacto profesional.

Con la llegada de la primavera, el resumen del primer trimestre de Alba se siente como una celebración del equilibrio: romance, familia, trabajo creativo y autocuidado, todo en armonía. Con "The Mark" avanzando y nuevos proyectos de producción en el horizonte, no muestra signos de bajar el ritmo.

Su historia resuena porque refleja una evolución real: de actriz de éxito a empresaria y productora que defiende el cambio, todo ello sin perder de vista lo que más importa.