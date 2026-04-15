Nick Cannon ha declarado que las secuelas emocionales de su divorcio de Mariah Carey influyeron en sus decisiones posteriores, como el hecho de tener doce hijos con varias mujeres. En una entrevista en el programa The Breakfast Club, Cannon afirmó que cree que aún estaba procesando el trauma de su matrimonio cuando inició diversas relaciones tras la separación.

En la entrevista, Cannon relacionó directamente su comportamiento posterior al divorcio con lo que describió como una tensión emocional no resuelta. Al responder a una pregunta sobre si su numerosa familia estaba relacionada con el trauma, sugirió que solo recientemente había comenzado a comprender cuánto le había afectado la ruptura. Añadió que no fue una decisión consciente formar una familia numerosa, sino más bien un período en el que sintió que actuaba sin estructura ni reflexión.

Dijo: "No es que estuviera actuando impulsivamente. Más bien era descuidado, frívolo con mi proceso porque podía hacerlo porque tenía el dinero y porque tenía acceso a quien quisiera y como quisiera". Cannon añadió que ahora ve este período de manera diferente, y que debería haber dedicado más tiempo a sanar emocionalmente antes de iniciar nuevas relaciones.

Relación con Mariah Carey y lo que sucedió después

Cannon y Mariah Carey se casaron en 2008 tras un noviazgo relativamente corto. Su relación atrajo mucha atención pública debido a la fama mundial de Carey en la música y al creciente éxito de Cannon en el mundo del espectáculo en aquel entonces. La pareja tuvo mellizos, Moroccan y Monroe, en 2011, antes de separarse finalmente en 2014. Su divorcio se concretó en 2016.

Nick Cannon says he had 12 kids with different women due to marriage trauma after his split from Mariah Carey 😳👀 pic.twitter.com/TTykrWclrz — Dubs⛧ (@onlydubsX) April 14, 2026

En los años posteriores a la separación, Cannon tuvo hijos con varias parejas. En numerosas entrevistas, afirmó que muchas de estas relaciones fueron serias en su momento, y en la reciente charla de Breakfast Club, recalcó nuevamente que no considera a sus hijos fruto de encuentros casuales. Por el contrario, insistió en que cada uno de ellos nació de lo que describió como una conexión emocional genuina.

Cannon tiene dos hijos gemelos, Moroccan y Monroe, con Carey.

Posteriormente, tuvo dos hijos, Golden Sagon y Rise Messiah, y una hija, Powerful Queen, con Brittany Bell. Con Abby De La Rosa, tuvo los mellizos Zion Mixolydian y Zillion Heir, y una hija, Beautiful Zeppelin. También tuvo un hijo, Legendary Love, con Bre Tiesi; una hija, Onyx Ice Cole, con LaNisha Cole; y dos hijos con Alyssa Scott: Zen, quien falleció a los cinco meses de edad en 2021, y Halo Marie.

"No reduje la velocidad lo suficiente": Cannon habla sobre su arrepentimiento

Cannon afirmó que ahora reconoce que parte de lo que no se tomó el tiempo necesario para superar el fin de su matrimonio antes de seguir adelante es no haberlo hecho. "Si me hubiera tomado el tiempo para sanar después del divorcio, probablemente me habría tomado mi tiempo en muchas otras situaciones", dijo.

También describió lo que ahora considera un ciclo de evasión en lugar de reflexión. "Ahora uno deja atrás el trauma a cada paso en lugar de solucionarlo desde su origen", dijo, y agregó que cree que su respuesta emocional al divorcio influyó en decisiones que, de otro modo, habría abordado de manera diferente.

A pesar de esa reflexión, Cannon dejó claro que no rechaza las consecuencias de esas decisiones. "Me mantengo firme en todas mis decisiones porque amo a todos mis hijos", dijo. "Amo la estructura de mi familia".

Añadió que, si bien en aquel momento podría haber afrontado la vida de manera diferente, con mayor conciencia emocional, no considera que sus hijos sean un error.

La paternidad, la terapia y el aprendizaje a partir de sus hijos.

Cannon también habló sobre cómo la paternidad ha transformado su perspectiva. Comentó que ahora ve la crianza de los hijos como un proceso de aprendizaje continuo, en lugar de un rol fijo. "Aprendo compasión más que nada", afirmó, y añadió que sus hijos son sus "mejores maestros".

Afirmó que actualmente está en terapia y que también ha participado en sesiones de terapia familiar con algunos de sus hijos. Cannon describió la terapia como algo que le ayudó a bajar el ritmo y reflexionar, ya que antes creía que simplemente podría "resolverlo" a través del trabajo y el éxito.

"No tuve oportunidad de bajar el ritmo hasta que empecé la terapia", dijo. "Solo tengo que seguir ganando dinero, tengo que mantenerme en la cima, tengo que seguir siendo gracioso y todo lo demás se solucionará solo".

A pesar de todo, Cannon afirmó que considera la paternidad una fuente importante de propósito en su vida. Dijo que sigue aprendiendo de sus hijos a diario, desde los más pequeños hasta los adolescentes, y que procura no arrogarse la autoridad en todas las situaciones.

Si bien reconoce sus errores en retrospectiva, afirma que ahora su prioridad es vivir el presente, aprender de la experiencia y mantener la estabilidad dentro de su numerosa familia.