La vida puede cambiar mucho entre enero y diciembre del mismo año, pero en algunos casos la vida se transforma de maneras radicales, como le sucedió en este 2025 a artistas como Cazzu, Jessica Alba, Karol G y más famosos latinos. Estas son sus historias.

La Bichota comenzó 2025 enamorada de Feid y pensando en tomarse un descanso después del gran éxito de su álbum y gira Mañana Será Bonito. El break duró poco y Karol G no solo lanzó su nuevo disco Tropicoqueta, sino que protagonizó un sketch de telenovela, tuvo una mini residencia en París y fue la artista principal en el show de Victoria Secret. Pero los cambios profesionales se quedaron cortos a la hora de compararlos con lo personal.

La artista colombiana cierra el año soltera, con el pelo corto y con sus fans en ascuas esperando por una gira.

Cazzu regresó a sus raíces musicales con su álbum Latinaje, filmó la película Risa y la cabina del viento, que se estrenará en 2026 en Netflix, y siguió la transformación de su narrativa personal, pasando de víctima de la traición de Christian Nodal a ser una artista reconocida por su talento, con una exitosa gira latinoamericana. Este año la encuentra en una disputa legal por la manutención por parte de Nodal para Inti, la hija de ambos, pero con mejor perspectiva profesional que nunca.

La cereza en el pastel fue su encuentro con Belinda en la fiesta anual de la edición mexicana de la revista GQ. Éxito total.

Jessica Alba terminó en 2024 casada con Cash Warren y cierra 2025 no solo en pleno proceso de divorcio, sino en una nueva relación con un Avenger. La estrella mexicanamericana está viviendo un tórrido romance con Danny Ramírez, quien es parte de Top Gun, interpreta a Falcon en las sagas de Marvel y se prepara para protagonizar y dirigir Baton, una cinta producida por Victoria Alonso y David Beckham.

Bad Bunny sacó su disco DtMF en enero de 2025 y su vida dio un vuelco dramático. Aunque El Conejo ya era el artista más importante de la música en español, el éxito del disco inspirado en la diáspora puertorriqueña en Nueva York y su amor por Puerto Rico lo catapultó a la fama mundial, hasta el punto que empieza 2026 preparándose para continuar su gira global y ensayar su presentación en el Medio Tiempo del Super Bowl en San Francisco.

Como si todo eso fuera poco, Hollywood lo reconoció como ya un actor formal, con su participación en Happy Gilmore 2, la película más exitosa del año en Netflix y la moda como uno de sus íconos. Bad Bunny fue uno de los anfitriones de la Met Gala.

La ex Nuestra Belleza Latina, Ana Patricia Gámez empezó 2025 como conductora de Enamorándonos USA, el programa de Unimás que presentaba con el chileno Rafael Araneda, y casada con Luis Carlos Martínez. La reina de belleza, conductora y empresaria mexicana se enfrenta a 2026 en medio de un contencioso divorcio, sin programa de televisión y enfocada en su tienda en Miami.