Joe Jonas ha hecho pública su nueva relación, confirmando que sale con la modelo Tatiana Gabriela, dos años después de su divorcio de la actriz Sophie Turner. El cantante lo reveló el 18 de abril a través de una publicación en redes sociales que mostraba a la pareja disfrutando de un viaje a Puerto Rico.

En una foto, Gabriela se inclinaba junto a Jonas dentro de una cabina fotográfica, sonriendo dulcemente mientras él la miraba en un momento relajado y espontáneo. Otras imágenes de la publicación mostraban a la pareja disfrutando de las vistas de la playa, la comida local y las puestas de sol durante su estancia en la isla.

Jonas, de 36 años, también compartió un video en YouTube del mismo viaje, ofreciendo a sus seguidores una mirada más cercana a su creciente relación. En el video, se les ve a él y a Gabriela bromeando, explorando Puerto Rico y disfrutando de momentos juntos en cascadas y restaurantes locales.

Según la revista US Magazine , en un momento dado, Jonas dijo: "Me está ayudando con mi español", mientras Gabriela le enseñaba frases sencillas entre risas.

Joe Jonas takes major step in romance with girlfriend Tatiana Gabriela https://t.co/9K845weCbu pic.twitter.com/Z8gYL30FHc — New York Post (@nypost) April 19, 2026

Joe Jonas disfruta de un nuevo romance.

El viaje de la pareja se mostró relajado y personal, con momentos para tomar café, probar comida callejera y pasear tranquilamente por la ciudad. Jonas describió haber saltado a una cascada durante el viaje, calificándolo de "maravilloso", lo que mostró una faceta más desenfadada de su vida fuera de la música y las giras.

Su debut público se produce tras meses de rumores de noviazgo que comenzaron a finales del año pasado. Fuentes cercanas a la pareja señalaron previamente que Gabriela ya había conocido a los amigos y familiares de Jonas, incluidas sus dos hijas, Willa y Delphine, fruto de su relación con Turner, según informó E! News .

Jonas y Turner finalizaron su divorcio en 2024, tras haberse separado el año anterior. A pesar de la ruptura, Jonas se ha expresado a menudo de forma positiva sobre la crianza compartida, afirmando que valora la relación que mantienen por el bien de sus hijas. Ha descrito a Turner como una madre fuerte y ha recalcado la importancia de que sus hijas crezcan rodeadas de modelos a seguir que las apoyen.

En declaraciones anteriores sobre su vida personal tras el divorcio, Jonas admitió que volver a tener citas le resultaba extraño.

"Fue realmente aterrador e intimidante", dijo, señalando que equilibrar las relaciones personales con su ajetreada carrera musical puede ser difícil debido a las giras y los viajes constantes.