La actriz india Priyanka Chopra está aclarando los rumores que apuntan a que su matrimonio con Nick Jonas está en problemas. En una nueva entrevista publicada esta semana, la actriz abordó años de especulaciones y dejó en claro que ya no le molestan los rumores.

"Llevamos ocho años", declaró Priyanka a Variety . "Si la gente quiere seguir esperando a que esto se derrumbe, es su decisión. Yo dejé de pensar en ello".

La estrella de 44 años dijo que los comentarios negativos comenzaron temprano en su relación.

Según ENews , admitió que las críticas fueron dolorosas al principio, especialmente cuando la gente cuestionaba sus diferencias.

"No sé qué era lo que nos irritaba a la gente", dijo. "Creo que era la naturaleza intercultural: diferentes países, diferentes religiones, la diferencia de edad. Fue muy doloroso".

Priyanka, quien se casó con Jonas, de 33 años, en 2018, dijo que eligieron centrarse el uno en el otro en lugar del ruido exterior.

"Y ambos, en lugar de mirar hacia afuera, simplemente nos miramos, y pensamos: 'No importa'", explicó. "Así que ahora es como agua que resbala sobre un pato".

La pareja tiene una hija de 4 años, Malti Marie. A lo largo de los años, han surgido rumores en más de una ocasión, incluyendo cuando Priyanka eliminó brevemente "Jonas" de su nombre en redes sociales.

Ella no mencionó directamente ese momento en la entrevista, pero sus últimos comentarios sugieren que ella ve esa especulación como parte de la vida bajo el foco de atención.

Priyanka Chopra Addresses "Very Hurtful" Speculation About Nick Jonas Marriage https://t.co/sPAipdxsXG — E! News (@enews) February 11, 2026

Priyanka Chopra elogia la "sinceridad absoluta" de Nick Jonas

Priyanka también habló sobre su romance, que se desarrolló rápidamente. La pareja se casó a los seis meses de conocerse.

Admitió que al principio dudó de si la personalidad madura y tranquila de Nick era real. "Cuando me casé con él, ni siquiera sabía si era real", dijo.

"Porque pensé: 'Esto es una locura. Es una farsa'. Pero Nick tiene una sinceridad absoluta. Me inspira todos los días", informó Hola.

Elogió su honestidad y agradeció su educación. "Es siempre sincero", dijo. "Sus padres son maravillosos, sensatos y santos, así que entiendo de dónde viene. Pero es una cualidad tan encantadora en él".

Nick también ha hablado sobre su vínculo. En una reciente aparición en un podcast, comentó que la diferencia de edad fortaleció su relación. "Creo que he vivido mucho en 33 años", compartió, y añadió que le atraía la perspectiva y la profundidad de Priyanka.