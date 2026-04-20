Lori Chavez-DeRemer dejará su cargo como jefa del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, según confirmó la Casa Blanca el lunes, lo que supone la más reciente dimisión a nivel de gabinete en la administración del presidente Donald Trump .

En un comunicado oficial, el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, dijo: "La secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, dejará la administración para ocupar un puesto en el sector privado", confirmando así los informes que habían surgido a primera hora del día.

Este anuncio pone fin al mandato de Chávez-DeRemer al frente del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, donde supervisó la política laboral, la protección de los trabajadores y la aplicación de la normativa durante un período marcado por la incertidumbre económica y el debate político constante sobre la inmigración, los salarios y las condiciones laborales.

Según funcionarios del gobierno, se espera que Keith Sonderling asuma el cargo de secretario de Trabajo interino mientras la Casa Blanca se prepara para nombrar a un reemplazo permanente.

Chávez-DeRemer confirmó la noticia y agradeció a Trump. "Si bien mi tiempo al servicio de la administración llega a su fin, eso no significa que dejaré de luchar por los trabajadores estadounidenses", escribió.

"Ha sido un honor y un privilegio servir en esta histórica Administración y trabajar para el mejor Presidente de mi vida." En el Departamento de Trabajo, me enorgullece que hayamos logrado avances significativos en la misión del presidente Trump de cerrar la brecha entre las empresas y los trabajadores, priorizando siempre al trabajador estadounidense. Creamos nuevas vías para acceder a empleos que permiten pagar hipotecas, preparamos a los trabajadores para sobresalir en la era de la IA, tomamos medidas para reducir el costo de los medicamentos recetados, promovimos la seguridad en la jubilación y mucho más. Recordando mi primer trabajo empacando duraznos en la California rural, aprendí el valor del trabajo duro, un valor que me ha acompañado cada día en este trabajo y a lo largo de mi trayectoria en el servicio público. Vivimos en el mejor país del mundo y estoy inmensamente agradecido por haber tenido la oportunidad de conocer a trabajadores de todo el país, escuchar sus historias y lograr avances para ellos y sus familias. Gracias, presidente Trump. Si bien mi tiempo al servicio de la Administración llega a su fin, eso no significa que dejaré de luchar por los trabajadores estadounidenses. Espero con ilusión lo que me depara el futuro al incorporarme al sector privado. —Lori Chavez-DeRemer.

It has been an honor and a privilege to serve in this historic Administration and work for the greatest President of my lifetime.



At the Department of Labor, I am proud that we made significant progress in advancing President Trump’s mission to bridge the gap between business… — Secretary Lori Chavez-DeRemer (@SecretaryLCD) April 20, 2026

La Casa Blanca no indicó ningún desacuerdo político ni controversia relacionada con la salida de Chávez-DeRemer, presentando la medida como una transición al sector privado en lugar de una salida forzada. No se proporcionó de inmediato una fecha para su último día en el cargo.

Chávez-DeRemer, excongresista, había sido una de las figuras más observadas del gabinete de Trump debido a su papel en la formulación de la política laboral durante un período de intenso escrutinio sobre las prácticas de contratación, la actividad sindical y la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos. Su liderazgo en el departamento la situó en el centro de los debates sobre la agresividad con la que la administración debía regular a los empleadores y abordar la escasez de mano de obra en sectores clave.

Su salida se produce en un momento en que la administración sigue lidiando con un panorama económico políticamente delicado, y se espera que los temas laborales sigan siendo un tema central en Washington en los próximos meses.

La Casa Blanca aún no ha anunciado un candidato para reemplazar permanentemente a Chávez-DeRemer, pero es probable que el nombramiento atraiga la atención tanto de los grupos empresariales como de los defensores de los derechos laborales, quienes han tenido discrepancias sobre la dirección de la política laboral federal bajo el mandato de Trump.

Por ahora, la administración está haciendo hincapié en la continuidad, y se espera que Sonderling mantenga las prioridades actuales en el Departamento de Trabajo mientras se desarrolla la transición.

Esta salida se suma a una creciente lista de cambios de personal en toda la administración a medida que avanza en su mandato actual, y la renovación del gabinete continúa dando forma a la dirección y el tono de la política federal.