La historia de la relación entre el actor Hyun Bin y Son Ye Jin fue revelada públicamente por primera vez por su entrenador de golf, Im Jin Han. El entrenador contó cómo conoció a Son Ye Jin y cómo empezó a entrenar a Hyun Bin, ofreciendo detalles sobre los inicios de la pareja y sus personalidades.

Durante un reciente episodio de "Heo Young Man's Food Travel" de TV CHOSUN, emitido la tarde del 19 de abril, Im Jin Han habló sobre su experiencia entrenando a varias celebridades, incluida la pareja. Recordó las dificultades iniciales de Son Ye Jin con el golf: "Llevaba tres años jugando al golf, pero nunca lograba que la bola se elevara en el campo. El representante de su agencia me pidió que la entrenara", dijo Im, según Koreaboo .

Detallé cómo comenzó mi entrenamiento con Son Ye Jin: "El representante me preguntó si tenía tiempo para reunirme con ella, y le dije que tenía una hora al día siguiente. Son Ye Jin vino vestida con jeans y sandalias entre tomas. Le di una lección rápida de aproximadamente una hora. Después, me llamó y me dijo que la mitad de sus tiros salían volando y la otra mitad rodaban. Le dije que lo estaba haciendo muy bien y que debía seguir jugando así. Así fue como comencé a entrenarla de forma continua, y hemos mantenido el contacto desde entonces".

Son Ye Jin también le pidió a Im que entrenara a Hyun Bin, y él dijo: "Un día, ella vino y dijo: 'Por favor, enséñale a Bin también'. Hyun Bin también aprendió a jugar al golf conmigo, y a menudo íbamos juntos al campo de golf".

Cuando el presentador Heo Young Man le preguntó si sabía de la relación de la pareja antes del anuncio de su boda, Im se rió y respondió: "Un día, mi esposa me preguntó si eran ciertos los rumores de que Hyun Bin y Son Ye Jin estaban saliendo y se iban a casar. Lo negué, diciendo que no era cierto porque quería protegerlos. Pero 20 días después, anunciaron su matrimonio. Mi esposa me llamó traidor", según OSEN.

Al describir la dinámica de la pareja, Im comentó: "Cuando los veo, pienso que encajan a la perfección. Ye Jin tiene una personalidad un tanto masculina y directa, mientras que Hyun Bin es más callado". También reveló que, durante su noviazgo, se llamaban con apodos cariñosos, aunque no especificó cuáles eran.

Esta rara mirada a la vida privada de una de las parejas de famosos más queridas de Corea pone de relieve su sencillez y el papel que desempeñó el golf en su relación.