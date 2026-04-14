Tras su estreno el 10 de abril, el nuevo drama "Perfect Crown" ha generado diversas reacciones. Los internautas comentan tanto la historia como las actuaciones.

La serie está protagonizada por IU y Byeon Woo Seok en un mundo donde Corea es una monarquía constitucional. Byeon Woo Seok interpreta a un príncipe que no posee nada más que su título real, e IU interpreta a Seong Hui Ju, una heredera de un conglomerado empresarial que no está contenta con ser una plebeya.

Según Koreaboo, el primer episodio rápidamente captó mucha atención en internet, pero los espectadores no quedaron satisfechos con el desarrollo de la trama ni con la rapidez con la que avanzó.

A medida que los fragmentos del drama se difundían en las redes sociales, la gente comenzó a criticar la actuación de Byeon Woo Seok.

He's reminded of a trauma then got slapped but still the same limited facial expressions. 😭#PerfectCrownEp1 #PerfectCrownpic.twitter.com/3fFl0g9UgE — Liz (@lizrocknroll) April 10, 2026

Una persona que vio el programa en línea publicó una comparación de las actuaciones del elenco, señalando lo que consideraba una diferencia injusta. El usuario dijo : "Gong Seung-yeon mueve cada músculo de su cara y luego está Byeon Wooseok soñando despierto".

La publicación rápidamente se hizo popular entre los fanáticos de los K-dramas, lo que generó más conversaciones en theqoo sobre la actuación del actor en el primer episodio.

Otro video con Byeon Woo Seok e IU también atrajo mucha atención de la crítica. Un espectador comentó que su popularidad podría deberse más a su apariencia que a sus habilidades interpretativas. El usuario dijo : "Los actores de k-dramas masculinos se hacen famosos solo por su estatura; imagínense si fuera una actriz quien hiciera lo mismo".

A medida que se extendían los rumores, las publicaciones de un conocido foro coreano en línea se volvieron virales. Allí, la gente tenía opiniones muy diversas sobre sus habilidades actorales. Un comentarista expresó su decepción con la actuación de Byeon Woo Seok, diciendo: "La actuación de Byeon Woo Seok es realmente mala... ¿No se suponía que tenía 10 años de experiencia?". Otra persona que vio el programa comentó: "En serio, no soy un hater ni nada por el estilo, pero intenté verlo y lo apagué de inmediato...".

Otro comentario hablaba de cómo la actuación del actor podría afectar a sus compañeras de reparto. Decía: "Siempre que se menciona a actores como Byeon Woo Seok, las actrices siempre salen perjudicadas. Sinceramente, parece que el protagonista masculino actúa tan mal que hace que las actrices también queden mal".

Otro espectador no quedó satisfecho con la emotividad del actor ni con su forma de interpretar sus diálogos. Comentó: "Las expresiones del actor, incluso su sonrisa, resultan forzadas. Su tono y su forma de hablar son demasiado uniformes. No hay variedad ni profundidad alguna".

El debate en torno a "Perfect Crown" continúa, incluso a medida que su audiencia crece. Algunos observadores atribuyen las críticas a los nervios habituales que acompañan a los primeros episodios de una serie.