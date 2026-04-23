Un pueblo medieval abandonado en Italia les propuso un gran plan de boda a la superestrella del pop Dua Lipa y al actor Callum Turner. Las autoridades de la zona les aseguran que es "a prueba de paparazzi".

Tras el sonado compromiso de la pareja en junio de 2025, el alcalde de Celleno, Luca Beraldo, les ha hecho una propuesta extraordinaria. Los ha invitado personalmente a casarse en Celleno Vecchia, un pueblo histórico "fantasma" situado sobre un acantilado volcánico a unos 90 minutos de Roma.

La oferta, realizada el miércoles 22 de abril de 2026, incluye el uso gratuito y exclusivo de las antiguas plazas de piedra del pueblo y de su iglesia del siglo XII.

Si bien los rumores sobre la boda de Dua Lipa este verano apuntaban a una ceremonia íntima en Italia, esta invitación en particular ofrece un nivel de exclusividad que pocos complejos turísticos de lujo pueden igualar.

Para una pareja que busca evitar el circo mediático mundial, la perspectiva de desaparecer en una silenciosa fortaleza de piedra puede ser la opción más romántica y práctica sobre la mesa.

Palermo Wedding Buzz grows as Dua Lipa and Callum Turner spark speculation over a possible Sicily ceremony, with fans linking luxury venues and past visits to renewed romance rumours #DuaLipa #CallumTurner #Palermo #SicilyWedding https://t.co/zMb4qTvxRY — London Pulse News (@Londonpulsenews) April 23, 2026

Dado que algunos informes apuntan a una boda íntima este verano, ya que Lipa se encuentra de descanso de sus giras, por ahora la propuesta proviene de Italia y no de la propia pareja, y no hay confirmación de que la hayan aceptado.

¿Por qué Dua Lipa y Callum Turner podrían desaparecer en Celleno?

La invitación provino del alcalde Beraldo, quien está promocionando Celleno Vecchia como uno de los pocos lugares para bodas de celebridades que no solo promete privacidad, sino que parece casi construido en torno a ella.

Según la información facilitada, ofreció el uso del pueblo sin costo alguno y formuló la propuesta en términos deliberadamente románticos, diciendo: "Invitamos personalmente a Dua y Callum a ser nuestros huéspedes. Sin multitudes, sin fotógrafos, sin factura. Solo historia, silencio y uno de los lugares más románticos del mundo".

Dua Lipa ile Callum Turner düğünlerini İtalya'da yapacak.



• Kutlamalar haftası boyunca bir tatil köyü misafirler için kapatılacak. pic.twitter.com/upnpkSAG7n — Populicc (@populicc) April 22, 2026

Para una pareja que, según se dice, planea una ceremonia íntima, el atractivo es evidente. Un pueblo desierto en la cima de una colina, rodeado de antiguas piedras, sin paso de gente, sin un punto de vista obvio para usar teleobjetivos.

Si aceptaran la oferta, la ceremonia se celebraría, según se informa, en la Piazza Enrico Castellani, la antigua plaza de piedra en el centro del pueblo. El escenario situaría sus votos en un contexto de una austeridad impactante, con la desacralizada iglesia de San Carlo y el Castillo Orsini en las cercanías. Suena a película, quizás un poco teatral, pero no con el glamour típico de las bodas de famosos.

Lo que la oferta de Dua Lipa y Callum Turner revela sobre la boda.

El atractivo de Celleno Vecchia reside en lo poco que queda de la vida cotidiana. El pueblo fue abandonado por sus habitantes en 1951 y ahora se conserva prácticamente congelado, con sus estructuras históricas protegidas por el FAI, el Fondo Nacional para el Patrimonio de Italia.

Segundo um jornal italiano, o casamento de Dua Lipa e Callum Turner acontecerá em Palermo, na Itália.



O local escolhido foi um resort e algumas das celebridades convidadas já confirmadas são: Mark Ronson, Charli xcx, Olivia Dean, Elton John, Donatella Versace, JENNIE e ROSÉ. pic.twitter.com/MDXWHLrqWA — VOU DE GRADE (@voudegrade) April 22, 2026

Esa combinación le confiere al lugar un aire peculiar. Es pintoresco, sin duda, pero también tiene un aire ligeramente misterioso, lo que quizás explique por qué la invitación ha llamado tanto la atención.

Además, hay un detalle de la cultura popular que ayuda a imaginar el lugar. El pueblo se utilizó recientemente como escenario para la serie de fantasía de Netflix Luna Nera . Claro que eso no prueba que sería el lugar elegido para una boda real, pero ayuda a explicar por qué Beraldo parece tan seguro de que el sitio puede ofrecer tanto romanticismo como intimidad a la vez.

La propia Lipa se ha expresado con cariño, aunque con moderación, sobre el compromiso. En declaraciones previas a Vogue , describió la perspectiva del matrimonio como "muy emocionante" y afirmó que la decisión de envejecer juntos y "ser mejores amigos para siempre" le resultaba especialmente significativa.

También dijo que su anillo de compromiso fue creado después de que Turner consultara con su hermana y sus mejores amigas, y agregó: "Estoy obsesionada con él. Es tan yo. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien".

DUA LIPA E CALLUM TURNER IRÃO SE CASAR EM SETEMBRO, EM PALERMO, NA ITÁLIA! 💍



— De acordo com o Jornal Italiano, um resort foi fechado para a estadia dos convidados durante a semana de celebrações. pic.twitter.com/BNhkZ3maot — Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) April 22, 2026

Esa cita le da a la historia su dimensión humana. Si dejamos de lado el pueblo gótico y el discurso de ventas del alcalde, lo que queda es una pareja que parece desear algo más íntimo y personal que el habitual espectáculo de celebridades.

Aún no se ha confirmado si la boda tendrá lugar en un pueblo fantasma italiano; por el momento, la pareja no ha respondido oficialmente a la propuesta del alcalde. Ya sea que elijan una villa de lujo en Palermo o un tranquilo acantilado en Lacio, una cosa está clara: Dua Lipa y Callum Turner están decididos a que su boda sea lo más íntima y privada posible.