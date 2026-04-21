Taylor Swift y la estrella de la NFL, Travis Kelce, se preparan para una boda muy esperada que tendrá lugar el 3 de julio en la ciudad de Nueva York, dejando de lado los planes iniciales de celebrar la ceremonia cerca de la mansión de Swift en Rhode Island.

Según fuentes consultadas por The Sun, el cortejo nupcial está muy involucrado en la organización de una celebración que honre tanto la carrera de Swift como su relación con Kelce. Al parecer, amigos cercanos, como Selena Gomez y Gigi Hadid, están preparando varias sorpresas que combinan emotividad y espectacularidad.

Te Recomendamos: Se filtran las estrictas reglas de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce y la generosa bonificación para el personal

Una fuente cercana reveló que la pareja proyectará un cortometraje durante la recepción. "Taylor sonríe y se ríe durante gran parte del video porque Travis la hace reír constantemente", comentó la fuente. El video, que durará entre seis y siete minutos, incluirá fotos y clips privados de sus colecciones personales, ofreciendo a los invitados una mirada exclusiva a sus momentos más íntimos.

Según Atlanta Black Star, la celebración también incluirá una presentación de karaoke organizada por Gomez. El objetivo es que los amigos interpreten canciones de los mayores éxitos de Swift, priorizando la diversión sobre la perfección.

La fuente explicó: "A todos les encantó la oportunidad de elogiar a Taylor mientras cantaban y bailaban juntos".

Más allá del entretenimiento, el evento promete detalles suntuosos. Swift planea obsequiar a las invitadas "rosas eternas" preservadas, flores diseñadas para durar años como recuerdo. Mientras tanto, según se informa, Kelce le enviará arreglos florales a Swift todos los días durante los 100 días previos a la ceremonia.

La seguridad y la logística son prioridades fundamentales, y algunas fuentes indican que la pareja está dispuesta a gastar millones para garantizar la privacidad y el buen desarrollo del evento.

Tras la ceremonia, los recién casados emprenderán una extensa luna de miel de tres semanas por varios continentes, comenzando en las Bahamas y continuando por Europa y otros lugares. Entre las paradas previstas se incluyen el lago Como, la Riviera Francesa, Croacia, Grecia, Singapur, Australia, Fiyi y Hawái, lo que refleja su deseo de disfrutar de un tiempo alejados del ojo público antes de que Kelce regrese al campo de entrenamiento.

Las reacciones en las redes sociales han sido diversas. Un usuario de Instagram comentó en la cuenta de Page Six: "¡Así es como se hace!", mientras que otro criticó la extravagancia: "Menudo espectáculo. El amor verdadero no necesita un circo".

También se expresaron preocupaciones sobre la dinámica interpersonal: "Todavía recuerdo lo que Selena le hizo a Gigi. No estuvo bien". Otro cuestionó la fecha de la boda: "¿Quién elige una boda en Nueva York el día antes del 4 de julio?".

Aunque la ceremonia se celebrará dentro de varias semanas, la expectación ya es máxima.