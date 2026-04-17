Bettina Anderson, la prometida de Donald Trump Jr., tuvo una despedida de soltera en Mar-a-Lago, en un evento que combinó el ritual de la alta sociedad de Palm Beach con la visibilidad que conlleva casarse con un miembro de una de las familias políticas más observadas del país, con la presencia de sus futuras cuñadas de la familia Trump.

Según la revista People, la celebración fue un almuerzo con temática de "Jardín Encantado" que tuvo lugar el domingo en el club de Palm Beach, con entre 60 y 100 invitados previstos y una lista de invitados que incluía a miembros de la alta sociedad, familiares y personas habituales del círculo de Trump.

La ambientación se ajustaba a ese tema.

Como se puede apreciar en las imágenes compartidas el miércoles por la tarde por los asistentes, el salón de baile estaba repleto de flores, y los invitados se movían entre los espacios interiores y exteriores mientras se desarrollaba el almuerzo. En el centro de la mesa destacaba un gran pastel verde menta con detalles blancos, uno de los elementos visuales más llamativos de la tarde. Según se informó, los invitados también se llevaron bolsas de regalo de lujo con productos para el cuidado de la piel, ropa y otros artículos exclusivos.

Lo que llamó la atención de inmediato, más allá de las flores y el pastel, fue quiénes asistieron. Según los informes, Ivanka Trump y Tiffany Trump estuvieron presentes, junto con Marla Maples, la segunda esposa de Donald Trump y madre de Tiffany.

Esos nombres le dieron al baby shower el aire de un acontecimiento familiar importante, celebrado formalmente por mujeres clave del círculo Trump. Según People, Melania Trump no asistió, aunque su ausencia fue reportada por fuentes anónimas en lugar de una explicación pública.

La comida fue igualmente exquisita. Según los invitados, se sirvió ensalada de burrata, seguida de roulade de pollo como plato principal, con frutos rojos de postre. La fiesta tuvo lugar en el salón de baile más pequeño de Mar-a-Lago y fue organizada por Yaz Hernandez, Amy Phelan y Audrey Gruss. Para los estándares de Palm Beach, no se trató de una celebración extravagante, sino más bien de una comida vespertina cuidadosamente planificada, con simbolismo nupcial presente en cada plato y detalle decorativo.

La moda también formó parte de la conversación en torno al evento.

Anderson lució un sencillo vestido blanco, mientras que Donald Trump Jr. apareció con un traje azul sin corbata. El mismo informe indicó que muchos asistentes optaron por atuendos florales y teatrales que evocaban la temática del jardín, lo que subraya que la celebración se preparó tanto para las fotografías como para los invitados presentes.

La celebración también sirvió como otra muestra pública de la rapidez con la que Anderson se ha integrado al círculo social de la familia Trump. Anderson y Don Trump Jr. anunciaron públicamente su compromiso en diciembre de 2025. La pareja no ha anunciado la fecha ni el lugar de la boda, aunque se especula que también tendrá lugar en Mar-a-Lago.