La actuación de Justin Bieber en Coachella no terminó cuando bajó del escenario. Su impacto se extendió a la moda, el comercio y un accesorio festivalero muy práctico: la ChillPill de Shark. La ChillPill de edición limitada Shark x SKYLRK , lanzada en colaboración con la marca de ropa de Bieber, se convirtió en parte de la historia comercial de "Bieberchella" tras la primera actuación estelar del cantante en Coachella.

Bieber se asoció con Shark para crear una versión SKYLRK del ChillPill, un ventilador y rociador portátil con un diseño exclusivo de colores vinculado a la marca. El tono exclusivo es "Heat". El producto se lanzó mientras los fans se preparaban para el segundo fin de semana de Coachella.

El momento era inmejorable. SKYLRK, la marca de Bieber, ya había convertido el festival en un evento de ventas. Vogue Business informó que la marca generó 5,04 millones de dólares en ventas de mercancía durante el primer fin de semana de Coachella, superando el récord anterior del festival de 1,7 millones de dólares en ventas durante los dos fines de semana. Vogue Business también informó que SKYLRK alcanzó los 15 millones de dólares en ventas durante ambos fines de semana.

Ese auge le da a ChillPill el entorno perfecto, ya que los festivales aumentan en cantidad y asistencia. Coachella fue un ejemplo perfecto, ya que es caluroso, multitudinario y está diseñado para generar imágenes virales, lo que hizo que un dispositivo de enfriamiento portátil se sintiera menos como un gadget y más como parte del uniforme. Este reportero usó el ChillPill de Shark en Vive Latino de la Ciudad de México , y el sistema de enfriamiento personal tres en uno es perfecto para refrescarse literalmente en el calor de espacios concurridos como festivales de música o conciertos. También es una herramienta increíble para refrescarse rápidamente después de hacer ejercicio o cualquier otra actividad al aire libre.

Por supuesto, tener la versión naranja de SKYLRK eleva el factor de atractivo mucho más allá de la temperatura corporal.

La actuación de Bieber también mantuvo el foco en el ecosistema que rodea a SKYLRK. Su presentación del segundo fin de semana incluyó apariciones de Billie Eilish, SZA, Big Sean y Sexyy Red, extendiendo el debate cultural en torno a su participación en festivales más allá del escenario.

Para Shark, la colaboración dio en el clavo, encontrando el equilibrio perfecto entre funcionalidad y fanatismo. Para Bieber, demostró cómo SKYLRK puede ir más allá de la ropa sin perder la estética que hacía que los fans hicieran cola y compraran. El ChillPill no era solo un ventilador. En el desierto, se convirtió en un accesorio con el sello distintivo de Bieber, una pequeña pieza de un estilo de vida más amplio basado en la música, el calor, el merchandising y el arte de parecer imperturbable mientras todos los demás se derriten.