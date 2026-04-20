Puede que Coachella haya terminado, pero la conversación está lejos de haber concluido. Sabrina Carpenter ha dado mucho de qué hablar entre sus fans, no solo por su actuación cinematográfica de 'Sabrinawood', sino también por un look de belleza que resistió el calor del desierto e incluso el agua en el escenario.

Cuando la cantante de 'Espresso' transformó el escenario del desierto en una producción cinematográfica al estilo de 'Sabrinawood', los fans quedaron atónitos, no por los cambios de escenografía, sino por una tez que se mantuvo absolutamente impecable a pesar de que la estrella quedó empapada durante el espectáculo.

La artífice de este look viral es la reconocida maquilladora de celebridades Carolina González. En colaboración con Armani Beauty, González creó una estética onírica, casi de muñeca, que desde entonces ha acaparado las conversaciones en las redes sociales.

Si bien los entornos de los festivales son conocidos por derretir incluso los productos más resistentes, el maquillaje de Carpenter se enfrentó a la prueba definitiva: un segmento teatral en el que quedó completamente empapada, y los fans están asombrados de que su look se mantuviera impecable.

El plan de belleza de 'Sabrinawood'

Según un reportaje de VITA Daily , el look era una interpretación moderna del glamour del viejo Hollywood, que priorizaba un brillo natural por encima del exceso de purpurina de los festivales. González logró el acabado superponiendo diferentes texturas para crear un sellado impermeable.

La base se creó utilizando la icónica base de maquillaje Armani Luminous Silk Foundation, en los tonos 5.9 y 5.2, para lograr una textura natural que resistiera las cámaras de alta definición. Además, comentó que el acabado de la base está inspirado en iconos de épocas pasadas.

"Fíjense en Jane Birkin y en Catherine Deneuve... todo era más crudo", dijo. "Ahí es donde quería mantenerlo: una versión elegante, hermosa y pulida, que es lo que hace Armani", declaró Gonzales a Page Six.

Para que el característico rubor de las mejillas de la cantante se mantuviera intacto, González empleó la técnica del "doble rubor". Comenzó con el colorete Luminous Silk Cheek Tint en los tonos 12 y 50.5, y luego aplicó encima muestras de colorete en polvo de Armani Beauty aún no lanzadas al mercado. Para los labios, utilizó la barra de labios de larga duración Lip Power en el tono 207 de Armani Beauty.

Para el maquillaje de ojos de Sabrina, González optó por una combinación de cuatro tonos diferentes de Armani Beauty Eye Tint: 25M y 30M en los párpados, 67S en el lagrimal y 99M en lugar de delineador. Esto evitó el temido efecto de "ojos de mapache" cuando el agua le caía en la cara a la cantante.

"Con Sab, me gusta que sus ojos se vean grandes y como los de una muñeca", dijo. "Parece una gatita. Tiene esos rasgos felinos", añadió Gonzales. Luego aplicó abundante polvo fijador Luminous Glow.

Los fans reaccionan al "look perfecto" de Sabrina.

Las redes sociales se inundaron rápidamente de vídeos del cabello mojado y la piel brillante de Sabrina. Una fan comentó: "Vale, pero ¿cómo es posible que el maquillaje siga luciendo impecable? Necesito saberlo".

Otro fan escribió en X: "Necesito saber qué fijador de maquillaje usa porque ese maquillaje es de calidad profesional". Otro usuario de TikTok se hizo eco de este comentario: "Vale, pero ¿qué fijador de maquillaje usa?".

Sin embargo, lo cierto es que González se basó en una rigurosa técnica de capas "de líquido a polvo" para crear un sellado resistente al agua, y no en un spray fijador.

La obsesión por la duración de su maquillaje no sorprende, dado el calor de Coachella, que a menudo supera los 30 °C, además del agua que le rocían y salpican durante sus actuaciones. Si bien internet sigue analizando cada producto que utiliza, la opinión generalizada es que González ha establecido un nuevo estándar de glamour en los festivales.