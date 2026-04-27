Jacob Elordi ha conseguido uno de los papeles más prestigiosos del mundo de la moda, ya que Chanel ha nombrado al actor australiano como la nueva imagen de Bleu de Chanel.

Este nombramiento sitúa a Elordi en el centro de una de las franquicias de fragancias de lujo más reconocibles y supone que toma el relevo de Timothée Chalamet , cuya gestión contribuyó a introducir este legendario perfume en una era más joven y a la vez más centrada en la moda.

Chanel está reescribiendo la fórmula del Bleu de Chanel.

Durante años, las campañas de Bleu de Chanel han explotado un tipo de masculinidad familiar: melancólica, introspectiva, emocionalmente distante, generalmente enmarcada a través de una cinematografía sombría y un existencialismo susurrado.

Ese tono parece estar cambiando.

Con la llegada de Elordi al puesto, Chanel está señalando una dirección ligeramente diferente para la fragancia: una menos solemne y quizás un poco más abiertamente seductora.

Thomas du Pré de Saint-Maur, director de recursos creativos de Chanel para fragancias, belleza, relojes y joyería, afirmó que la marca quería retomar el mensaje central de libertad de Bleu desde una perspectiva renovada.

"Queríamos seguir explorando la cuestión de cómo elegimos las cosas que nos importan de una manera diferente", dijo.

Puede que suene abstracto, pero en la práctica parece significar lo siguiente: el protagonista masculino de Chanel está cambiando.

Por qué Jacob Elordi encaja con la nueva visión de Chanel.

En los últimos años, Elordi ha evolucionado desde su irrupción en Euphoria hasta convertirse en algo más cercano a una musa del lujo en toda regla.

Tiene la estatura, el rostro y ese tipo de presencia en pantalla de la vieja escuela que todavía atrae a las casas de moda, pero también hay suficiente suavidad en su imagen como para evitar que parezca demasiado pulido o inaccesible.

Chanel parece ser muy consciente de ese equilibrio.

Du Pré de Saint-Maur comparó a Elordi con Gregory Peck, destacando tanto su presencia física como su voz, y lo describió como alguien que se siente claramente moderno a pesar de su atractivo clásico de Hollywood.

Es fácil comprender la lógica. Elordi proyecta el carisma tradicional de una estrella de cine, pero no de una manera que se vea anticuada.

No es precisamente un recién llegado a la casa.

Este puede ser el papel más importante de Elordi en Chanel hasta la fecha, pero no es el primero.

Anteriormente apareció junto a Margot Robbie en la campaña Chanel N°5 de la casa y se ha vinculado cada vez más a la marca tanto por su estilo personal como por su amistad con el director artístico de Chanel, Matthieu Blazy.

También ha demostrado estar dispuesto a involucrarse con la moda de una manera que muchas estrellas masculinas aún evitan.

El año pasado, llamó la atención por usar una chaqueta de tweed de Chanel para mujer mientras promocionaba Cumbres Borrascosas , un gesto que reforzó su reputación como uno de los actores más atrevidos en cuanto a la moda entre la juventud de Hollywood.

Esa naturalidad en torno a la moda sin duda ayudó.

Como dijo du Pré de Saint-Maur, cuando Chanel empezó a hablar de una nueva dirección para Bleu, "inmediatamente nos dijimos que ya teníamos a la persona adecuada en casa".

La nueva campaña tendrá un aspecto muy diferente.

Se espera que la primera campaña de Elordi para Bleu de Chanel marque un cambio visual radical con respecto a lo visto anteriormente.

El nuevo cortometraje ha sido dirigido por Alfonso Cuarón, el cineasta ganador del Oscar responsable de Gravity y Roma , y Chanel lo ha descrito como un cambio radical con respecto a las campañas Bleu anteriores, tanto en el tono como en la narrativa.

Eso sugiere que la marca no se limita a cambiar una cara famosa por otra.

Está intentando reformar la identidad de Bleu.

Qué significa esto para el marketing de lujo masculino

La elección de Elordi para el papel dice tanto sobre el estado de ánimo actual de la moda como sobre Chanel.

En la última década, las marcas de lujo se han alejado de las ideas rígidas y anticuadas de masculinidad, favoreciendo a hombres que se sienten emocionalmente abiertos, estéticamente comprometidos y culturalmente fluidos, en lugar de los arquetipos machistas más convencionales.

Timothée Chalamet encarnó ese cambio. Elordi lo desarrolla, pero con una energía diferente.

Mientras que Chalamet aportaba delicadeza y una frialdad intelectual, Elordi ofrece algo más imponente físicamente y abiertamente sensual, sin dejar de ser lo suficientemente moderno como para evitar caer en el cliché.

Es una distinción sutil, pero importante.

Un momento clave en la moda de mi carrera.

Para Elordi, este nombramiento supone un paso más en su transformación de actor emergente a figura influyente en el mundo del lujo.

Entre su creciente lista de papeles en películas de prestigio, sus apariciones en primera fila en desfiles de moda y su cada vez más influyente perfil en el mundo de la moda, se ha convertido en algo más que una celebridad que viste ropa de diseñador. Ahora forma parte de la maquinaria que define la imagen de esas marcas.

En relación con la campaña, Elordi afirmó que admiraba la voluntad de Chanel de evolucionar.

"Creo que es una decisión audaz por parte de Chanel tomar este camino e intentar algo diferente", dijo.

"Admiro mucho a las personas que intentan pensar de forma innovadora."

Está por ver si la nueva dirección de Bleu de Chanel calará entre los consumidores.

Pero con Jacob Elordi como imagen de la campaña, Chanel deja algo claro: su idea del galán moderno ha cambiado. Y se parece mucho más a él.