Según los informes, Ellen DeGeneres está recurriendo a la hipnoterapia en casa para estabilizar su matrimonio de 18 años con Portia de Rossi mientras se prepara para un posible regreso al centro de atención de Hollywood.

Según un nuevo informe del National Enquirer , la exreina de la televisión diurna, de 68 años, y su esposa, de 53, estarían utilizando esta técnica para controlar el estrés persistente derivado del escándalo laboral tóxico de 2026 que involucró a DeGeneres.

Según algunas fuentes, las sesiones, celebradas en su finca de Los Ángeles, están diseñadas para fortalecer su relación en medio de los recurrentes rumores de divorcio.

Para una mujer cuya marca se construyó sobre la base de "ser amable" antes de que un escándalo en 2022 fracturara su imagen pública, este enfoque en las tendencias de bienestar matrimonial de las celebridades representa un intento privado de recuperar su narrativa antes de un regreso a Hollywood de alto riesgo en 2026.

La pareja se ha retirado en gran medida de la constante exposición mediática que definió los años de mayor éxito del programa de entrevistas, apareciendo intermitentemente en actos públicos y en noticias inmobiliarias relacionadas con su conocida costumbre de comprar y renovar viviendas de lujo.

Según el Enquirer , DeGeneres está recurriendo con frecuencia a la hipnosis mientras evalúa cómo, o si, regresar al mundo del espectáculo de Hollywood. "La hipnosis es una herramienta en la que tanto ella como Portia creen y que utilizan", declaró una fuente anónima al medio, describiendo las sesiones como una mezcla de ritual de autoayuda y mecanismo para sobrellevar un momento difícil.

DeGeneres ya había experimentado públicamente con la hipnosis. En 2006, se sometió a hipnosis en el programa The Ellen DeGeneres Show en un intento televisado por dejar de fumar, una estrategia que se situó a medio camino entre una intervención personal y un segmento de entretenimiento. Las últimas afirmaciones sugieren que lo que comenzó como una curiosidad ante las cámaras se ha convertido, al menos según fuentes cercanas, en una rutina privada para la pareja.

Hipnosis, cuestiones económicas y el próximo paso de Ellen DeGeneres.

El reportaje del Enquirer sugiere que Ellen DeGeneres, Portia de Rossi y su dependencia de la hipnosis han inquietado a algunas personas de su entorno, no porque no puedan permitírselo, sino por la vulnerabilidad que se percibe en DeGeneres.

"La gente no puede evitar preguntarse si [Ellen] y Portia están siendo engañadas con todo esto", dijo la fuente, añadiendo que las visitas domiciliarias periódicas de un especialista no son nada baratas.

Resulta una crítica extraña para dos mujeres cuyas fortunas, para los estándares de las celebridades, son inmensas. El patrimonio neto combinado de la pareja se estima en 550 millones de dólares, según el informe, una cifra que haría que el costo de un hipnoterapeuta privado fuera una cantidad insignificante en su balance.

No hay confirmación formal por parte de los representantes de DeGeneres sobre ningún nuevo proyecto televisivo, ni ningún anuncio público que detalle qué tipo de "regreso" está planeando realmente.

Lo que parece claro, al menos según el relato del Enquirer , es que DeGeneres está inquieta. "La verdad es que se siente bastante agotada en este momento y necesita un estímulo, que ella cree que la hipnosis le está proporcionando", dijo la fuente.

Ellen DeGeneres, Portia de Rossi y el temor a la explotación.

Según una fuente del Enquirer , Ellen DeGeneres, Portia de Rossi y sus experimentos con la hipnosis representan una oportunidad para que otros se infiltren en su vida. "Ahora mismo está vulnerable, y eso crea una oportunidad para que la gente se aproveche de ella y de Portia, lamentablemente", afirmó la fuente.

La pareja no ha respondido públicamente a la última ronda de acusaciones, que se enmarcan en un largo proceso de escrutinio en torno a su vida privada, incluyendo rumores periódicos sobre divorcio, tensiones en la relación y maniobras financieras.

Ninguna de esas versiones ha sido corroborada por declaraciones oficiales de ninguna de las dos mujeres.

Lo que se puede afirmar con seguridad es mucho más limitado. Ellen DeGeneres ya no está en antena y, según se cuenta, está reflexionando sobre su futuro. Portia de Rossi permanece a su lado, como lo ha estado desde que se casaron en 2008. Son lo suficientemente adineradas como para explorar las terapias que deseen y lo suficientemente discretas como para ignorar los comentarios que surgen.

Por ahora, la pareja permanece recluida en su lujoso enclave, lejos de la constante exposición mediática de sus años de mayor éxito. Si estas sesiones le brindan a DeGeneres el impulso que busca, el mundo pronto podría ver una versión renovada y centrada en sí misma de la mujer que definió la televisión diurna durante dos décadas.