La actriz y cantante Cynthia Erivo ofreció una actuación memorable fuera del escenario el 26 de abril de 2026, cuando corrió la Maratón de Londres y logró su mejor tiempo hasta la fecha, terminando en 3:21:40.

Erivo cruzó la línea de meta con un momento poderoso y emotivo mientras sonaba de fondo "Defying Gravity" del musical Wicked.

La elección de la canción hizo que el momento se sintiera personal para los fans, marcando un cierre perfecto para la celebración de su reciente trabajo en la película.

Su tiempo final supuso una gran mejora con respecto a carreras anteriores. Según Billboard , anteriormente corrió el Maratón de Londres en 3:35:36 en 2022 y completó el Maratón de Nueva York en 3:57:07, lo que demuestra un progreso constante y una gran dedicación al entrenamiento.

Erivo se asoció con Brooks Running para el evento, y durante la carrera usó zapatillas Brooks Hyperion Max 3 personalizadas.

Tras finalizar la carrera, la marca elogió su logro en las redes sociales, escribiendo: "Una buena carrera es simplemente la carrera que se dio. Hoy, se dio la casualidad de que batió su marca personal".

Erivo respondió agradeciendo al equipo por "haber estado ahí en cada paso del camino".

Cynthia Erivo completes the London Marathon in three hours, 21 minutes and 40 seconds, proudly showing off her medal after crossing the finish line.https://t.co/b86jnEXxnJ — Entertainment Tonight (@etnow) April 28, 2026

Cynthia Erivo dice que correr la ayuda a mantener los pies en la tierra.

Más allá de la carrera, Erivo compartió lo importante que se ha vuelto para ella el correr a nivel personal. En entrevistas anteriores, explicó que correr la ayuda a desconectar mentalmente mientras compagina su apretada agenda de competiciones.

"Todo empieza con la carrera", dijo, y añadió que su entrenamiento tenía que formar parte de su rutina diaria, según informó EntertainmentNow .

El maratón tuvo lugar durante un período especialmente ajetreado de su carrera. Desde febrero, ha estado actuando en una producción teatral unipersonal de Drácula en el West End de Londres, donde interpreta los 23 personajes.

A pesar de su exigente agenda, continuó entrenando para el maratón, priorizando las carreras largas, las sesiones de recuperación y el trabajo de fuerza.

Erivo también habló sobre el aspecto emocional de las carreras. Comentó que contar con el apoyo de su familia durante todo el recorrido marcó una gran diferencia, especialmente en los momentos difíciles.

Describió el hecho de oír su nombre coreado por la multitud como algo a la vez abrumador y motivador.