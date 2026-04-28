Según se informa, el príncipe Harry y Meghan Markle están considerando escribir unas memorias conjuntas en California con el objetivo de abordar lo que consideran narrativas falsas sobre sus vidas. Fuentes cercanas afirman que el libro se ve tanto como una garantía financiera como una última oportunidad para contar su historia en sus propios términos. De concretarse, el proyecto seguiría al éxito de ventas de las memorias de Harry, Spare, y podría convertirse en el relato más revelador hasta la fecha de los duques de Sussex sobre lo que salió mal dentro de la Familia Real.

Spare se publicó en enero de 2023 y rápidamente se convirtió en un fenómeno editorial. Fue catalogado como el libro de no ficción de venta más rápida en el Reino Unido desde que se tienen registros (1998) y, según se informa, vendió más de seis millones de copias en todo el mundo poco después de su lanzamiento. Las memorias formaron parte de un contrato editorial con Penguin Random House para cuatro libros, ampliamente difundido, valorado en unos 30 millones de libras esterlinas, lo que deja la posibilidad de publicar más títulos si la pareja decide que es el momento adecuado.

Por qué las memorias del príncipe Harry y Meghan Markle están "en espera, no canceladas"

Según una fuente citada por Closer , los rumores de que Meghan ha descartado escribir unas memorias son inexactos. La fuente afirma que no se opone a la idea y que cualquier libro futuro probablemente lo escribiría con el príncipe Harry, en lugar de ser un proyecto en solitario.

Según la fuente, el problema radica en el momento oportuno, más que en la voluntad. Se dice que Meghan es muy estratégica respecto a cuándo y cómo se publicaría un libro de este tipo , sobre todo teniendo en cuenta el alto valor comercial que conlleva una autobiografía real. Para conseguir el anticipo que, según se informa, se está barajando, casi con toda seguridad tendría que repasar su época en la monarquía y explicar lo que ocurrió tras los muros del palacio.

Esto supone un problema para la imagen actual de la pareja. Harry y Meghan parecen deseosos de desviar la atención de las disputas con la realeza y centrarla en sus proyectos independientes en Estados Unidos. Según la fuente, la idea de escribir unas memorias se ha pospuesto mientras intentan proteger lo que se describe como una relación extremadamente frágil con el resto de la Familia Real.

Es fácil entender por qué la pregunta sigue surgiendo. Desde la entrevista con Oprah Winfrey en 2021, su docuserie de Netflix y Spare, los duques de Sussex ya han ofrecido un relato profundamente crítico de su experiencia como miembros activos de la realeza. Harry alegó un altercado físico con el príncipe William, habló sobre el consumo de drogas y su servicio militar en Afganistán, y compartió detalles personales íntimos que generaron tanto elogios como críticas.

Una segunda ronda de revelaciones, especialmente si la cuenta Meghan en sus propias palabras, casi con toda seguridad provocaría otra reacción contundente . Esa tensión parece ser la clave del dilema. El público sigue deseando drama real, pero la pareja no quiere que su futuro quede definido por completo por ese capítulo de sus vidas.

Dinero, imagen y la tentación de "desmentir narrativas falsas".

Desde que se retiró de sus deberes reales, Meghan ha emprendido varios proyectos fuera de la monarquía . Presentó el podcast Archetypes en Spotify, apareció en producciones de Netflix como With Love, Meghan, lanzó la marca de estilo de vida As Ever y escribió el libro infantil The Bench. Algunas de estas iniciativas generaron gran interés, mientras que otras tuvieron una acogida más discreta.

La fuente citada por Closer sugiere que, idealmente, esos proyectos eliminarían la necesidad de revivir dolorosas tensiones familiares en la literatura. En ese caso, Meghan nunca tendría que escribir el libro. Sin embargo, la misma fuente afirma que ese nivel de seguridad financiera a largo plazo no se puede garantizar, razón por la cual mantener abierta la opción se considera comercialmente sensato.

En el centro de este cálculo, según se informa, no solo está el dinero, sino también la reputación. Se dice que Meghan está muy interesada en corregir lo que considera años de afirmaciones falsas y tergiversaciones sobre su vida. La fuente afirma que cree que el público solo ha escuchado una parte de la historia y que un relato más completo sorprendería a muchos lectores.

La misma fuente va aún más allá, afirmando que Meghan considera que lo que aún no ha dicho es una poderosa baza que todavía puede jugar. Si esta valoración es correcta, el Palacio de Buckingham tendría motivos para seguir de cerca cualquier futura negociación editorial, incluso en ausencia de un comunicado oficial.

Fundamentalmente, no se espera que Meghan escriba el libro en solitario. La fuente insiste en que quiere el apoyo total de Harry y que quizás prefiera un libro conjunto para mostrar un frente unido. Aun así, el atractivo comercial sigue siendo evidente: a las editoriales y a los lectores les sigue atrayendo sobre todo el drama que rodea a la familia de Harry, por mucho que los duques de Sussex quieran dejarlo atrás.

Hasta que Harry y Meghan confirmen algún proyecto de este tipo, unas memorias conjuntas siguen siendo meras especulaciones basadas en afirmaciones anónimas más que en pruebas contundentes. Pero si los duques de Sussex deciden plasmar su versión de los hechos en un libro, no solo reavivarían la polémica real, sino que se convertirían en un acontecimiento editorial de alcance mundial, con el Palacio de Buckingham preparado para las repercusiones.