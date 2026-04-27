Emma Coronel Aispuro, la esposa del líder encarcelado del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, llamó la atención en las redes sociales este fin de semana tras compartir una historia en Instagram con una canción que la menciona tanto a ella como a su marido.

Coronel, de 36 años, publicó una foto desde el interior de un vehículo, luciendo una blusa de seda azul sin tirantes y gafas de sol. La imagen mostraba a Coronel sola, pero el audio que la acompañaba rápidamente se convirtió en el centro de las reacciones en línea. Utilizó " Netflix and Chill", una canción de Chris Jedi, Anuel AA y ROA cuyas letras hacen referencia a "Emma Coronel" y "El Chapo".

Con dos puta' ando en el Lambo, Bruce Wayne, voy volando

Veinte guagua' blindá' que me van escoltando

Mis diablo' bien armao', 'tán los radios sonando

"Mi Emma coronel", diabla, yo soy tu narco

Intocable como El Chapo

La publicación no incluía un mensaje escrito directo sobre Guzmán, quien cumple cadena perpetua en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence en Colorado . Sin embargo, los medios de entretenimiento mexicanos interpretaron la historia como otro gesto público de Coronel hacia el hombre con quien se casó en 2007 y con quien tiene hijas gemelas.

La historia de Instagram llega meses después de que Coronel volviera a ser el centro de atención pública gracias al documental Casada con El Chapo: Emma Coronel habla, estrenado a finales de 2025. En la película, Coronel habló sobre el inicio de su relación con Guzmán, diciendo que se conocieron cuando ella tenía unos 17 años y él 50.

En el documental, Coronel también describió su boda como simbólica, no civil. "Fue una boda simbólica. No nos casamos legalmente. Sencilla, en mi rancho, con mi familia, música, mi pastel", dijo, según Infobae. Añadió que el recuerdo no le produce emoción, sino tristeza.

La reaparición pública de Coronel ha sido seguida de cerca desde su liberación de la custodia estadounidense en septiembre de 2023. Había sido sentenciada a tres años de prisión tras declararse culpable en 2021 de cargos que incluían conspiración para blanquear dinero y realizar transacciones con un narcotraficante extranjero. También se le impuso un período de libertad condicional supervisada de cuatro años.

Guzmán, uno de los narcotraficantes más notorios de la historia moderna de México, fue sentenciado en 2019 a cadena perpetua más 30 años tras ser declarado culpable en Nueva York de narcotráfico y conspiración. Los fiscales estadounidenses lo acusaron de liderar un violento imperio criminal que introducía enormes cantidades de drogas en Estados Unidos.

Desde que salió de prisión, Coronel ha intentado renovar su imagen pública a través de la moda, apariciones en los medios y proyectos empresariales. Junto al actor Rafael Amaya, estaba desarrollando una serie bilingüe sobre la vida de Guzmán, contada desde la perspectiva de Coronel. Se espera que Amaya, conocido por El Señor de los Cielos, interprete a Guzmán, mientras que Coronel participa como productora ejecutiva.

Periodistas del espectáculo en México han especulado que se unirá al elenco del reality "La Mansión VIP". Ni Coronel ni la producción del programa se han pronunciado al respecto.