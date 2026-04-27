Angelina Jolie está siendo acusada de prolongar intencionadamente la disputa legal que mantiene con su exmarido Brad Pitt por la bodega Château Miraval, de la que son propietarios en común, en Francia.

Según RadarOnline, la actriz y activista humanitaria de 50 años está involucrada en una larga demanda interpuesta por Pitt en 2022, centrada en la venta por parte de Jolie de su participación en la bodega al multimillonario ruso Yuri Shefler. Pitt alega que la venta violó acuerdos previos entre ellos.

En documentos presentados recientemente ante el tribunal, Jolie propuso una fecha para el juicio en septiembre de 2027, oponiéndose a la solicitud de Pitt de adelantar el caso a abril de 2027.

La fuente explicó la percepción en torno al enfoque de Jolie: "Existe la sensación entre quienes siguen de cerca este asunto de que el enfoque actual de Angelina se inclina más hacia alargar el proceso que hacia trabajar activamente para lograr una resolución significativa; y para las personas familiarizadas con cómo se han desarrollado estas disputas, no es del todo inesperado".

La fuente añadió: "Da la impresión de que Angeline está retrasando el progreso en lugar de fomentarlo, y parece que lo hace simplemente para seguir vinculada a Brad".

Otra fuente interna señaló un cambio en la naturaleza de la disputa: "Cada vez más, en el círculo de Brad existe la creencia de que la disputa ha trascendido el asunto práctico de la bodega en sí. La impresión es que prolongar el caso mantiene una conexión formal entre ellos, y por eso se sigue extendiendo. Desde su perspectiva, se siente menos como una necesidad legal y más como algo que se está alargando deliberadamente".

La disputa legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie continúa: la frustración y las tensiones aumentan.

Brad Pitt, conocido por sus papeles en "El club de la lucha" y "Érase una vez en Hollywood", ha expresado su frustración por la prolongación del litigio. Una fuente cercana a Pitt declaró: "Existe una clara y creciente frustración por parte de Brad ante la duración de este proceso. Desde su perspectiva, lo que debería haberse resuelto mucho antes se ha convertido en un largo enfrentamiento legal, y desea ponerle fin en lugar de seguir inmerso en un litigio interminable y repetitivo", según AOL .

Pitt ha recalcado que la disputa en curso le ha impedido disfrutar plenamente de su hogar en Francia. Asimismo, expresó su preocupación por el envejecimiento o el fallecimiento de testigos clave, lo que podría afectar el caso.

Jolie ha rechazado las afirmaciones de que retrasar el juicio perjudicaría el caso. Según los documentos judiciales, argumentó que Pitt no logró demostrar cómo el calendario afectaba su uso de la propiedad ni cómo generaba conflictos de agenda debido a prácticas religiosas.

Una fuente cercana a Jolie declaró: "Desde su punto de vista, la prioridad es asegurar que cada aspecto del caso se aborde minuciosamente y con el debido cuidado. No considera que una modesta prórroga del plazo altere los argumentos principales de manera significativa, sino que permite que el proceso se desarrolle de forma justa y debidamente considerada".

La pareja, que se conoció en el rodaje de 'Sr. y Sra. Smith' en 2005 y se divorció en diciembre de 2024 tras separarse en 2016, tiene seis hijos de entre 17 y 24 años. Según fuentes cercanas, sus batallas legales en curso tienen un impacto personal que va más allá de la disputa empresarial.

Una fuente cercana a la familia comentó: "Existe la sensación generalizada entre quienes conocen la situación de que esta disputa en curso sigue pesando mucho sobre sus vidas, incluso años después de que la relación terminara, y sus repercusiones aún se dejan sentir tanto en el ámbito personal como en el familiar".