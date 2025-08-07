Los pasillos de la sede nacional de la cadena Univision en Miami son testigos de muchos encuentros. Uno de los más especiales ocurrió esta semana con la incorporación del Chef James al programa Siéntese Quien Pueda. Durante su primer día tuvo la oportunidad de darle un gran abrazo a la que fuera su compañera por años: La artista puertorriqueña Adamari López.

"Ay, qué cosa buena", dijo López a ENSTARZ y the Latin Times durante la celebración de los tres años de Siéntese Quien Pueda. "Ustedes saben que James siempre ha sido un compañero espectacular y soy fortunada de volver a compartir con él. Aunque no estamos en el mismo programa, estamos uno al ladito del otro y vamos a tener más oportunidad de vernos. Así que. Bueno, muy, muy contenta de reunirme otra vez con un excelente compañero".

López es parte del elenco de Desiguales, el programa de la cadena de televisión en español que sale a las 3 pm, hora del este, y 2 pm hora del centro de Estados Unidos. Este mes de agosto le antecede Siéntese Quien Pueda, comenzando a la 1 pm.

La emoción de la artista puertorriqueña fue respondida con la misma intensidad por el chef y empresario venezolano: "Esta cosa bella. Que bueno, tuve la oportunidad de trabajar muchos años con ella y bueno, verla aquí ahora otra vez todos los días se siente como un déjà vu de ella. Muy bonito".

Un cariño madrugador

Chef James (James Tahhan) y Adamari López coincidieron como co‑presentadores del programa matutino de Telemundo Un Nuevo Día (previamente llamado ¡Levántate!) a partir de julio de 2012, cuando Adamari se incorporó oficialmente al equipo.

Ambos coincidieron en el programa durante casi nueve años. El primero en partir fue el Chef James, quien fue despedido en septiembre de 2020. La salida de López de Telemundo y del programa se anunció oficialmente el 6 de abril de 2023, tras 11 años ligada al matutino.

Ahora, los dos y la conductora Chiquibaby, quien también está en Siéntese Quien Pueda tras haber sido parte de Un Nuevo Día también, están en la competencia.

No solo es una satisfacción seguir vigentes en horarios más amables como el de la tarde y dando batallas triunfadoras en la televisión hispana y en la vida sino que como dijo el propio Chef James: "Y nos pagan mejor".

Aunque antes había una férrea pared entre los elencos de los canales de televisión, que de cruzarse era penalizado con vetos de por vida, hoy en día es común ver a actores y conductores de las diferentes cadenas aceptando proyectos, sin importar la pantalla.

Lo que no es tan común es que haya tantos contratados por la misma empresa para los mismos programas. Tanto Siéntese Quien Pueda como Desiguales son producidos por We Love Productions para Univision.

Como si eso fuera poco, la misma productora hizo para Telemundo Suelta la Sopa, otro exitoso programa de comentarios de entretenimiento, donde trabajaban Carolina Sandoval, Lucho Borrego y Jorge Bernal, quienes también están en Univision.