El Festival de Cine de Venecia 2024 fue un escenario de gran éxito para el cine latinoamericano y español, destacando especialmente a Pedro Almodóvar, quien ganó el prestigioso León de Oro por su película 'The Room Next Door', su primer largometraje en inglés que se traduce como 'La habitación de al lado'.

Esta es la primera vez que Almodóvar gana este galardón, lo que marca un hito histórico para el cine español en uno de los festivales más importantes del mundo.

El jurado del festival, liderado por su presidenta Isabelle Huppert y conformado por un jurado de cineastas que incluía a James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz and actress Zhang Ziyi, se tardó varias horas el sábado en decidir los trabajos a premiar.

Al final, se alzó el director manchego con su 'The Room Next Door', un drama que aborda la muerte digna y protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore, recibió una ovación de 17 minutos en su proyección inicial, confirmando su impacto en la audiencia.

El cine latino en Venecia

Además del éxito de Almodóvar, el cine latinoamericano fue destacado con el premio a Mejor Guión para los brasileños Murilo Hauser y Heitor Lorega, por su trabajo en 'Ainda estou aqui, que se traduce 'Todavía estoy aquí'. La cinta es una cruda reflexión sobre los oscuros años de la dictadura militar en Brasil​.

@deadline Julianne Moore and Tilda Swinton share a long hug during the 18-minute ovation for #TheRoomNextDoor at the VeniceFilmFestival. The film is Spanish director Pedro Almodóvar’s first feature in English #Venezia81 ♬ Nasty - Tinashe

Los ganadores del Festival de Cine de Venecia

León de Oro a la Mejor Película: "La habitación de al lado," Pedro Almodóvar

Gran Premio del Jurado: "Vermiglio," Maura Delpero

León de Plata al Mejor Director: Brady Corbet, "The Brutalist"

Premio Especial del Jurado: "April," Dea Kulumbegashvili

Mejor Guion: Murilo Hauser, Heitor Lorega, "Ainda estou aqui"

Copa Volpi a la Mejor Actriz: Nicole Kidman, "Babygirl"

Copa Volpi al Mejor Actor: Vincent Lindon, "El hijo tranquilo"

Premio Marcello Mastroianni al Mejor Actor Joven: Paul Kircher, "And Their Children After Them"

ORIZZONTI

Mejor Película: "The New Year That Never Came," Bogdan Mureşanu

Mejor Director: Sarah Friedland, "Familiar Touch"

Premio Especial del Jurado: "One of Those Days When Hemme Dies," Murat Firatoglu

Mejor Actriz: Kathleen Chalfant, "Familiar Touch"

Mejor Actor: Francesco Gheghi, "Familia"

Mejor Guion: Scandar Copti, "Happy Holidays"

Mejor Cortometraje: "Who Loves the Sun," Arshia Shakiba

LEÓN DEL FUTURO

Premio Luigi de Laurentiis a la Mejor Ópera Prima: "Familiar Touch," Sarah Friedland

ORIZZONTI EXTRA

Premio del Público: "The Witness," Nader Saeivar

CLÁSICOS DE VENECIA

Mejor Documental sobre Cine: "Chain Reactions," Alexandre O. Philippe

Mejor Película Restaurada: "Ecce Bombo," Nanni Moretti

VENECIA INMERSIVA

Gran Premio del Jurado: "Ito Meikyu," Boris Labbé

Premio Especial del Jurado: "Oto's Planet," Gwenael François

Premio al Mérito: "Impulse: Playing With Reality," Barry Gene Murphy, May Abdalla

GIORNATE DEGLI AUTORI (anunciados anteriormente)

Premio del Director GdA: "Manas," Marianna Brennand

Premio del Público: "Taxi Monamour," Ciro De Caro

Premio Europa Cinemas Label: "Alpha," Jan-Willem van Ewijk

SEMANA DE LA CRÍTICA (anunciados anteriormente)

Gran Premio: "Don't Cry, Butterfly," Dương Diệu Linh

Mención Especial: "No Sleep Till," Alexandra Simpson

Premio del Público: "Paul & Paulette Take a Bath" Jethro Massey

Premio Verona Film Club a la Película Más Innovadora: "Don't Cry, Butterfly," Dương Diệu Linh

Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia a la Mejor Contribución Técnica: "Homegrown," Michael Premo

Mejor Cortometraje: "Things That My Best Friend Lost," Marta Innocenti

Mejor Director (Cortometraje): "Nero Argento," Francesco Manzato

Mejor Contribución Técnica (Cortometraje): "At Least I Will Be 8 294 400 Pixel," Marco Talarico