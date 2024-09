La representación latina en el cine y la televisión se ha convertido en un tema candente en los últimos años. Los defensores señalan el hecho de que casi el 20% de la población de Estados Unidos, por lo que el mercado se beneficiaría de una mayor inclusión.

Pero un nuevo estudio realizado por The Latino Donor Collaborative acaba de proporcionar otra razón impactante a favor de la representación: la industria del entretenimiento podría generar entre 12.000 y 18.000 millones de dólares adicionales anualmente con una representación latina adecuada en televisión y cine.

El informe, según sus autores, "sirve como un llamado de atención para que los tomadores de decisiones aprovechen todo el potencial económico de la auténtica representación latina en los medios".

El estudio, titulado 'Latinos en los Medios', destaca varios hallazgos que respaldan la afirmación de que la representación latina es un canal financiero viable que vale la pena explorar más a fondo. Por ejemplo, las películas que presentan a individuos latinos en posiciones clave entre 2013 y 2022 superaron a aquellas sin esta inclusión en un 58% en la taquilla global.

Además, las personas latinas representan el 24% de las ventas de boletos de cine, con casos notables como los éxitos de taquilla 'Inside Out 2' y 'The Super Mario Bros. Movie', donde conformaron el 40% y 41% de la audiencia, respectivamente.

Pobre representación

Sin embargo, a pesar de su fuerte presencia como consumidores, la representación de los latinos en las películas y en los roles detrás de cámaras es considerablemente escasa. En el cine, la representación latina frente a la cámara se sitúa en un 8%, con solo un 2% en roles principales, 1% en roles co-principales y 5% en roles de reparto. Detrás de la cámara, los directores y guionistas latinos representan el 8% y el 4%, respectivamente.

Las películas en streaming muestran una representación aún menor, con un 6% de talento latino, la cifra más baja entre todos los grupos analizados, incluidos actores negros y asiáticos. Hay excepciones notables, como Prime Video, que cuenta con el 30% de su elenco principal de ascendencia latina. ¿Otro aspecto positivo? Ha habido un aumento en los directores latinos en películas de streaming, subiendo al 10% desde el 5.6% del año pasado, y los guionistas latinos mejoraron al 8% desde el 6.9%.

En los programas de televisión, tanto guionizados como no guionizados, los actores latinos constituyen el 9.8% del elenco principal en roles de liderazgo, co-liderazgo y de conjunto. De los 198 programas guionizados analizados, solo 11 tenían un actor latino en un papel principal. Los programas de televisión de señal abierta revelan más disparidades, con personas latinas que representan el 13% del elenco principal, mientras que las plataformas de streaming tienen cifras aún peores, con actores latinos ocupando el 10% de los roles principales y el 7% de los roles protagónicos.

Los consumidores latinos favorecen marcas que les ayudan a explorar sus raíces y priorizan las necesidades de los hablantes de español.

En cuanto a la televisión no guionizada, las personas latinas ocupan el 5% de los roles de presentador/locutor/narrador, el 5% de los roles de participante/colaborador y el 6% de los roles de juez/experto.

En general, según el estudio, alcanzar la paridad de mercado requeriría triplicar el número de protagonistas latinos en programas guionizados y aumentar significativamente su presencia detrás de cámaras y en puestos ejecutivos.

El informe también señala una tendencia entre los jóvenes latinos, quienes conforman el 25% de la población juvenil y se están alejando de los medios tradicionales hacia plataformas como YouTube y TikTok en busca de una representación auténtica. Este grupo demográfico elige activamente no apoyar a las empresas que no enfatizan su comunidad, con un 63% sintiéndose no representado por el panorama mediático actual.