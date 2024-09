Uno de los momentos más esperados de las galas de premios son sin duda las demostraciones de amor entre las parejas de celebridades. Los Emmys no son la excepción

A lo largo de su historia, los premios más importantes de la televisión han sido el escenario ideal para derrochar amor, y no hay duda de que logran que los espectadores se mantengan a la expectativa de las parejas debutantes, así como aquellas que han sido habituales.

Muchos esperan que este año sea el debut en la red carpet de Selena Gómez con Benny Blanco. Aunque él ya la acompañó a algunos premios, hasta ahora no ha caminado con ella en el defile de moda que se hace antes de las galas.

Otra pareja que muchos quisieran ver desfilar juntps es la de Jeremy Allen White, el protagonista de 'The Bear' con la artista española Rosalía. Hace varios meses que los paparazzi no capturan fotos de ellos juntos. La alfombra roja de los Emmy sería el lugar para oficializar su amor (Si es que no han terminado, por supuesto).

Eso por no hablar de Sofía Vergara y su nuevo novio, el médico ortopedista Justin Saliman. La artista colombiana está nominada por primera vez como actriz dramática por 'Griselda' y sería lindo verla compartir el momento con su pareja.

Para que se inspiren, aquí les recordamos algunas de las parejas más románticas que han desfilado en la alfombra de los Emmys.

Mónica Bellucci y Tim Burton fueron una de las parejas que robaron las miradas del público en la pasada edición de los Emmys. La pareja lució dos esmoquin negros, mientras que Mónica ofreció un look clásico de pantalón y chaqueta negra combinado con una camisa formal blanca, Burton optó por un look total black. Desde entonces, la pareja ha sido un vista recurrentemente en los distintos festivales y premiaciones donde han demostrado su amor al pública en cada oportunidad que tienen.

Otra pareja que se adueñó de la alfombra de los Emmy 2023 fue la de Kieran Culkin y Jazz Charton, quienes se encargaron de ofrecer un desfile de demostraciones de afecto durante toda la temporada de premios donde Culkin brilló por su trabajo en la exitosa serie de HBO 'Succession'. Besos, bromas y mucho amor brotaron de la feliz pareja.

Si hay una pareja que sorprendió al mundo, es sin duda Travis Barker y Kourtney Kardashian. Desde que hicieron pública su relación hasta que contrajeron matrimonio en mayo de 2022, la pareja no se ha cansado de las demostraciones de amor en público. Durante la edición de los Emmy de 2023, la pareja posó frente a las cámaras con atuendos matching haciendo alarde de su amor.

En 2022, Peter Sarsgaard y Maggie Gyllenhaal sorprendieron a todos con su llegada las prestigiosa gala de premios. La pareja con 20 años de relación ha demostrado ser una de las más estables en la esfera del entretenimiento.

Otra pareja con una larga trayectoria es Antonio Banderas y Nicole Kimpel. La pareja lució más enamorada que nunca durante la edición de los Emmy en 2021, algo que es habitual cada vez que son invitados a festivales, galas y demás eventos. Recientemente los volvimos a ver juntos durante el Festival de Cine de Venecia.

¿Qué parejas quisieras ver en los Emmy?