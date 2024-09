Selena Gomez está pasando por una gran etapa en su vida. Su nueva película con Netflix 'Emilia Perez' ha encantado a críticos y fans. Tanto, que ya se está hablando de nominaciones para los Oscars con su nombre, tanto por su actuación, como por su interpretación de la canción principal de la cinta sobre un narco transgénero mexicano.

En las últimas dos semanas, la artista y empresaria ha estado promoviendo 'Emilia Perez' en festivales de cine como los de Venecia y Toronto.

Además, la revista Forbes reveló que había entrado al club de los multimillonarios, gracias al éxito de su empresa de cosméticos Rare Beauty. Está entre las más jóvenes en lograrlo y es además la primer mujer latina que ha hecho su fortuna por sí misma. Es decir, es self-made.

Como todo eso fuera poco, ya ha hecho historia en la TV. En los Emmy, que se entregan este domingo, ya se ha convertido en la artista latina con más nominaciones, muchos como productora y protagonista de la serie 'Only Murders in the Building'.

Pero por encima de todo, está enamoradísima y tiene bajo control a esa enfermedad tan complicada como lo es el lupus, que la hizo necesitar un trasplante de riñón y hasta le robó la posibilidad de vivir un embarazo.

Lo que hace temblar a Selena Gomez

Leyendo todos estos logros, es fácil olvidarse de que Selena también fue una niña que se metía en problemas, y que, entre apariciones en 'Barney' y otras aventuras profesionales a temprana edad, también hizo travesuras y recibió regaños. Eso, como toda una niña latina, pues sus abuelos mexicanos y su papá estuvieron muy involucrados en su infancia.

En una reciente entrevista con MTVLA Selena Gomez contó cuáles eran sus palabras o frases favoritas en español, y encantó a sus fans (y a todos los latinos por el mundo) al contar cómo se daba cuenta de que la iban a regañar.

Un "Selena Marie" era suficiente para que el miedo la recorriera, dijo entre risas. Además, contó divertida cuál es el apodo por el cual la llama su padre, que también podía usarlo como regaño cuando cambiaba el tono.

'Emilia Perez' está haciendo historia

Esta estrella sigue demostrando su encanto y humor en las entrevistas. En las promociones de la película de Jacques Audiard 'Emilia Perez' no deja de enamorar. Además, ya que arrasó en el Festival de Cannes al llevarse la Palma de Oro del jurado, el premio a mejor banda sonora y el de mejor actriz, otorgado a sus cuatro protagonistas: Selena Gómez, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz y Zoe Saldaña.

En este filme, Selena actúa y canta en español, como parte de su interpretación de la esposa del protagonista. Se trata de una nueva faceta de su talento artístico, en la que desafía estereotipos.

Su compromiso con la salud mental

Por otro lado, Selena sigue siendo una voz fuerte y comprometida en la defensa de la salud mental. Durante su participación en el Festival SXSW 2024, compartió su camino personal hacia la sanación, enfatizando la importancia de hablar abiertamente sobre estos temas y ofreciendo su apoyo a aquellos que luchan con problemas similares:

"Hay mucha gente que se preocupó por mí más de lo que yo me preocupé por mí misma, que realmente querían que hiciera cosas para las que no estaba preparada. Tuve que tocar fondo y tuve que hacerlo a mi ritmo, y me llevó un par de intentos, pero me gustaría pensar y tener la esperanza de que ahora estoy en un lugar mucho mejor". – Selena Gomez

Su fundación, el Rare Impact Fund, sigue siendo una parte fundamental de su vida, dedicada a recaudar fondos y generar conciencia sobre la salud mental, especialmente entre los jóvenes​.

Selena Gomez en los Emmy

Por supuesto, no podemos olvidar su éxito continuo en la televisión con la serie 'Only Murders in the Building'. La cuarta temporada de esta serie ha sido recientemente aclamada por la crítica, y Selena ha sido elogiada por su interpretación de Mabel Mora, un personaje complejo y en constante evolución.

Su trabajo en la serie le ha valido su primera nominación al Emmy como artista de comedia, lo que consolida su posición como una de las actrices jóvenes más talentosas de la industria actual​.