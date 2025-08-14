El actor australiano Liam Hemsworth, exesposo de Miley Cyrus y hermano de Chris Hemsworth, podría haber llevado su relación con su novia Gabriella Brooks a una nueva etapa.

Durante el fin de semana en Ibiza, España, los fanáticos no pudieron evitar notar a Brooks mostrando un gran anillo de diamantes en su mano izquierda mientras caminaba por el muelle de un yate, lo que desató rumores de compromiso.

La modelo australiana de 29 años se mostró informal y elegante con un vestido amarillo corto, gafas de sol de moda y un bolso de paja, y subió al barco descalza.

Hemsworth, de 35 años, lució un estilo relajado con una camiseta blanca sin mangas y pantalones cortos azules. La salida veraniega también incluyó a amigos y familiares.

Las fotos del anillo de Brooks circularon rápidamente en las redes sociales, mostrando un diamante de talla princesa de gran tamaño que inmediatamente llamó la atención.

Los rumores sobre la relación de la pareja comenzaron en diciembre de 2019, después de que se les viera disfrutando de un almuerzo con los padres de Liam en Byron Bay, Australia, dijo Elle .

Su relación se desarrolló silenciosamente a lo largo de los años, con apariciones públicas reducidas al mínimo.

🚨| According to a reliable source, Liam Hemsworth told friends he first realized Gabriella was ‘the one’ while listening 'Used To be Young’ by his ex Miley Cyrus.



- The source also revealed that Used To Be Young played at their engagement party. pic.twitter.com/bQEvT6C4YP — Mileyola (@MILEYOLA_) August 13, 2025

Liam Hemsworth comparte un dulce homenaje de cumpleaños a su hermano Chris

La pareja hizo su primera aparición pública en la alfombra roja juntos en junio de 2021 en un evento benéfico de salud mental infantil en Sídney y recientemente se los vio asistiendo a Wimbledon.

Brooks, una modelo internacional que ha trabajado con marcas como Louis Vuitton, Valentino y Calvin Klein, ha hablado con moderación sobre su relación.

En una entrevista de 2021, dijo: "Mi relación personal es muy, muy importante y muy sagrada para mí... hay algunas cosas que simplemente quieres guardar para ti".

Agregó que entiende la curiosidad pública, pero prefiere mantener privada su vida privada.

Los Hemsworth parecían estar pasándolo genial durante su viaje a España.

Según PageSix , Liam compartió un homenaje de cumpleaños a su hermano Chris en Instagram, escribiendo: "¡Feliz cumpleaños hermano Chris! Gracias por ser siempre una leyenda tan maravillosa. Nunca cambies. Espero tener abdominales como los tuyos cuando crezca. Te amo".

La foto mostraba a Liam, Chris y su hermano mayor Luke Hemsworth juntos en un barco en el Mediterráneo.

A pesar de los rumores que circulan, la pareja ha permanecido en privado y no ha hecho comentarios públicos sobre el compromiso.

Su relación sobrevivió a las especulaciones sobre una posible ruptura en agosto de 2022, cuando una fuente sugirió que Liam "no quería estar atado". Sin embargo, rápidamente desmintió esos rumores al aparecer públicamente con Brooks ese mismo año.