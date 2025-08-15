Ashley Biden, hija del presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden, solicitó el divorcio de su esposo de más de 13 años, solo un día después de acusarlo públicamente de tener una novia.

El domingo, Ashley publicó una historia de Instagram que mostraba a un hombre y una mujer caminando de la mano por una acera.

Sobre la imagen, escribió: " Mi esposo y su novia tomados de la mano" y la emparejó con la canción "Another" de Notorious BIG y Lil' Kim, un tema sobre la infidelidad, dijo PageSix .

El hombre, vestido con un polo blanco y pantalones oscuros, y la mujer, con un vestido negro sin tirantes, fueron fotografiados de espaldas, por lo que no fueron inmediatamente identificables. La publicación fue borrada poco después.

Al día siguiente, Ashley, de 44 años, inició un proceso de divorcio contra su marido, el Dr. Howard Kerin, de 59 años, presentando el caso en el Tribunal de Causas Comunes de Filadelfia.

Krein, otorrinolaringólogo y cirujano plástico, no se ha pronunciado sobre la acusación.

Ashley Biden shared a photo of husband Howard Krein hand-in-hand with ‘his girlfriend’ hours before bombshell divorce filing https://t.co/ZkeORcQPzx pic.twitter.com/dZ68gI0n76 — New York Post (@nypost) August 14, 2025

Ashley Biden comparte una publicación positiva tras solicitar el divorcio

Horas después de presentar la documentación, Ashley pareció celebrar su decisión. Más tarde, compartió una historia de Instagram donde aparecía caminando por un parque, sonriendo y levantando el pulgar, con una canción de Beyoncé de fondo.

También republicó una cita que decía: "Nueva vida, nuevos comienzos significan nuevos límites. Nuevas formas de ser que no se verán ni sonarán como antes", con la canción "Freedom Time" de Lauryn Hill como fondo.

En junio de 2012, Ashley y Kerin intercambiaron votos en la Iglesia Católica Romana de San José en Brandywine en Delaware, un lugar cercano a su corazón, ya que también es donde fue bautizada.

A la ceremonia asistieron unos 200 invitados, entre ellos su padre, que en ese momento era vicepresidente.

Ashley conoció a Kerin en 2010 gracias a una presentación de su difunto hermano, Beau Biden. Según el NY Post , un año después, durante un viaje a Big Sur, California, Kerin le propuso matrimonio tras recibir la aprobación del presidente Biden.

La pareja, que no tiene hijos, vivía en Filadelfia antes de separarse. Los registros de divorcio en Filadelfia no son públicos, y aún no está claro qué problemas específicos llevaron a su ruptura, más allá de la acusación pública de Ashley.

Ashley ha hablado ocasionalmente sobre su matrimonio en público, recordando en la Convención Nacional Demócrata de 2024 cómo su padre ayudó personalmente a preparar la recepción de la boda, incluso viajando en un vehículo todoterreno John Deere para arreglar las plantas y los cubiertos.

Ni Kerin ni sus representantes han respondido a las solicitudes de comentarios de los medios. La Casa Blanca no ha abordado el asunto.