La amiga íntima de Nicola Peltz, Rebecca Faria, salió en defensa de la actriz en medio de su disputa pública con la familia de su esposo Brooklyn Beckham, calificando a los Beckham de "tóxicos" y "falsos".

Faria publicó un comentario detallado en Instagram el miércoles, defendiendo a Peltz y su decisión de establecer límites con sus suegros.

"Me encanta ver a gente que pasa años en terapia por vínculos familiares tóxicos venir aquí y juzgar a alguien que realmente tuvo el coraje de irse", escribió Faria.

Criticó a Victoria y David Beckham, así como a sus hijos Romeo, Cruz y Harper, sugiriendo que reaccionaron mal cuando no pudieron controlar la situación.

Según PageSix , Faria también defendió a Nicola ante las acusaciones de que es "controladora" o "perezosa". "Ella no tiene a nadie como rehén".

"Brooklyn es un adulto que sabe perfectamente qué vida quiere y la está viviendo", explicó Faria. Elogió a Brooklyn, de 26 años, por "tener el coraje de irse... porque conoce perfectamente el entorno en el que creció".

Brooklyn Beckham podría haber decidido dejar a su familia fuera de la ceremonia

Un usuario de Instagram se sumó a la conversación, sugiriendo que el propio Brooklyn podría haber decidido no incluir a sus padres en la reciente ceremonia de renovación de votos de la pareja.

"¿Por qué se supone que ella tomó la decisión de excluirlos? Si realmente hubiera querido que sus padres estuvieran allí, estarían allí", decía el comentario.

Según se informa, a Brooklyn le "gustó" la publicación, lo que alimentó aún más las especulaciones de que la ruptura fue elección suya.

Brooklyn Beckham lleva varios meses en desacuerdo con su familia. En abril, se informó que no se hablaba con su hermano Romeo.

En mayo, según se informó, el conflicto se expandió para incluir a sus padres, y fuentes describieron a Victoria y David Beckham como "narcisistas".

TMZ informó más tarde que Brooklyn no había tenido contacto con su familia después de que Cruz supuestamente le envió múltiples mensajes críticos a su hermano a través de Instagram.

Peltz y Beckham, quienes comenzaron a salir en 2019 y se casaron en abril de 2022, renovaron recientemente sus votos en Nueva York.

Nicola usó el vestido de novia de su madre, Claudia Peltz, para la ceremonia y calificó el momento como "muy significativo" en Instagram.

Mientras Brooklyn y Nicola disfrutaban de la celebración con amigos cercanos y la familia de Nicola, los propios familiares de Brooklyn estaban desaparecidos, ya que, según se informa, estaban de vacaciones en Europa.

Faria enfatizó que Peltz es "genuino, humilde y se niega a vivir en un mundo falso", instando al público a no juzgar sin conocer la historia completa.