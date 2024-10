Ice Spice, considerada por muchos como la "Princesa Diana de la Generación Z" hace apenas un año, sufrió el mes pasado un notable revés en su carrera. La artista, cuyo nombre real es Isis Naija Gaston, perdió más de 500.000 seguidores en Instagram en tan solo 12 días.

Este descenso en popularidad ha coincidido con una serie de controversias que han puesto su imagen en el ojo del huracán.

Pero no todo está en su contra. Esta semana, Baby Swag la aplaudió por el solo 'Think U the Shit (Fart)', que debutó en el puesto No. 37 del Hot 100 — convirtiéndolo el solo mejor posicionado de la estrella. El famoso rapero se explicó en una exclusiva de TMZ hace menos de 24 horas, dejando saber que lo que es del césar es del césar.

Swag no está de acuerdo con las fuertes críticas que ha recibido la canción par parte de otros grandes del mundo del espectáculo.

Además, ha comenzado a salir de sus problemas legales, con demandas de otros artistas. Algo es algo. Sin embargo, ha sido pesado.

Las controversias de Ice Spice

Uno de los escándalos más recientes involucra su pelea con Cleo West, conocida en la industria musical como Cleotrapa, una ex amiga y rapera. La polémica surgió cuando Cleotrapa publicó una serie de seis videos en TikTok el 2 de septiembre, relatando su experiencia durante la gira Y2K!, a la cual fue invitada por la propia Ice Spice.

En estos videos, Cleotrapa expuso varias situaciones en las que fue supuestamente maltratada, incluyendo ser excluida del presupuesto de la gira y verse obligada a pagar por su propio alojamiento. Cleotrapa aseguró que le habían prometido que sus gastos estarían cubiertos, algo que, según ella, nunca sucedió. Además, afirmó que fue ignorada en todo el material promocional relacionado con la gira.

Como si eso no fuera suficiente, Cleotrapa utilizó la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) para denunciar a Ice Spice por haberla avergonzado y señalado su peso de manera despectiva, acusándola de actitudes gordofóbicas. También alegó que Ice Spice ha estado usando Ozempic para bajar de peso, una acusación que la rapera ha negado repetidamente.

Pero los problemas de Ice Spice no terminan ahí. Hace menos de dos meses, la rapera estuvo involucrada en la polémica ruptura entre el rapero Central Cee y la influencer Madeline Argy. Los rumores de romance entre Ice Spice y Central Cee se intensificaron después de que ambos fueran vistos juntos en varias ocasiones. La situación se complicó cuando Argy publicó varios videos en TikTok en los que afirmaba que la campaña de marketing para la canción colaborativa de Ice Spice y Central Cee, "Did It First", estaba diseñada para insinuar que él la estaba engañando.

Lo que hizo aún más dolorosa la situación para Argy fue que gran parte de estas supuestas "estrategias de marketing" se llevaron a cabo a principios de julio, justo antes del lanzamiento de "Did It First" el 11 de julio y muy cerca de su cumpleaños, que fue el 7 de julio. Pocos días después, Ice Spice pareció responder a Argy con un video en TikTok en el que se la veía haciendo flexiones. El video incluía la leyenda "estado de ánimo después de robarle el hombre".

Y los gestos con Tyli James?

Recientemente, Ice Spice volvió a generar controversia cuando un video suyo se hizo viral en X. En la grabación, la rapera aparece en una transmisión en vivo con el conocido streamer de Twitch Tylil James, quien lidera una oración en la que Ice Spice se muestra haciendo gestos con las manos que algunos usuarios calificaron de "satánicos" y "demoníacos". Las críticas no se hicieron esperar, pues además de los gestos, muchos criticaron las expresiones faciales de Ice Spice durante la oración.

"TyLil reza junto a Ice Spice", comentó un usuario en las redes sociales. "No pudo dejar de hacer muecas mientras se llevaba a cabo la oración".

Desde el lanzamiento de su álbum debut "Y2K!" en julio, Ice Spice ha experimentado más bajas en su número de seguidores de Instagram que ventas de su álbum. La rapera, que antes era una de las estrellas en ascenso más prometedoras de la música rap, ahora enfrenta un futuro incierto en medio de esta tormenta mediática.

La gran demanda

En enero, Ice Spice fue demandada por los músicos Duval "D.Chamberz" Chamberlain y Kenley "Kass the Producer" Carmenate, quienes afirmaron que su éxito "In Ha Mood", incluido en el EP Like..?, copió su sencillo original "In That Mood", lanzado como parte de Boom Bap 2 Drill Rap de D.Chamberz en julio de 2022. La demanda también señalaba a su productor RiotUSA, así como a Universal Music Group, Capitol Records y 10K Projects.

Ahora, de acuerdo con documentos judiciales revisados por Pitchfork, Ice Spice ha llegado a un acuerdo con D.Chamberz y Kass the Producer, poniendo fin al litigio.

Sin embargo, no todo está en su contra, ni sus recientes roces, con la cantante y rapera famosa Nicki Minaj, y con la que todo indica una relación que va cuesta abajo. Según varios medios, hasta se han dejado de seguir en redes sociales a pesar de haber tenido una relación bastante cercana.

Baby Swag afirma que no está nada de acuerdo con que 'Think U the Shit (Fart)', sea la peor canción de Hip Hop en la historia, como la catalogan muchos, entre ellos, el artista Jaylen Brown. Swag insiste que Ice Spice puede hacer lo que quiera ya que la canción cae bajo el subgénero 'Queen Drill', y este se lo permite.