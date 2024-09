La serie de comedia 'El Chavo del 8', que originalmente se emitió por primera vez el 26 de febrero de 1973, está ya de vuelta a las pantallas tras cuatro años de ausencia y lo hará a través de la plataforma de streaming Vix y del Canal de Las Estrellas de Televisa.

A través de la plataforma de streaming ya se encuentran disponibles los 273 capítulos con los que contaron las 7 temporadas de este proyecto liderado por Roberto Gómez Bolaños, mientras que a partir del próximo 16 de octubre se podrá comenzar a sintonizar por Las Estrellas en punto de las 1:30 horas tiempo del centro de México.

El regreso de esa saga protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Carlos Villagrán, Ramón Valdés, Edgar Vivar, Rubén Aguirre y Angelines Fernández se da tras años de escándalos y diferencias entre los miembros del elenco y a continuación recordamos algunos de los más sonados.

Salió del aire por cuatro años

Un pleito por los derechos legales de la serie llevaron a Televisa a retirar de su programación todo lo relacionado al show de comedia, lo que significó un duro golpe para los televidentes, pero también para la familia de 'Chespirito', quienes tenían la esperanza de llegar a un arreglo, lo cual finalmente ya sucedió para alegría de todos los que crecimos con 'El Chavo del 8'.

Pleito entre varios de los protagonistas

A pesar de las grandes alegrías que nos obsequiaron en 'La Vecindad', la realidad es que la relación entre varios de los protagonistas no quedó en los mejores términos, tal y como Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves lo han expresado en múltiples ocasiones y es que resulta que ellos siguieron usando sus personajes para lucrar, pese a que los pertenecían a ellos, sino a Roberto Gómez Bolaños.

Incluso fue precisamente ese tema el que causó la salida de Carlos Villagrán del proyecto, quien daba vida a 'Quico', pues él aseguraba que el personaje era suyo y no de su creador.

Batalla legal por el personaje de 'La Chilindrina'

Tal y como sucedió con Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves también se vio envuelta en la polémica y hasta en problemas legales por hacer uso de su personaje de 'La Chilindrina' fuera del proyecto, pero después de un tiempo logró salir victoriosa.

"Él en algún momento tenía el registro de 'La Chilindrina', pero él nos dijo que lo iba a poner porque tenía problemas con uno de sus actores y no quería que le volviera a pasar eso, que nosotros diéramos la autorización. Nosotros lo acompañamos a que lo registrara como de él siendo que es de otras personas, él puso los nombres y nosotros los personajes y nos dijo que el día que acabara 'El Chavo', cada quien hiciera lo que quisiera con el personaje", declaró en 2013 en entrevista con Univision y el resto de la historia ya lo conocemos.

Se presentaron ante Pablo Escobar

Otro de los escándalos más sonados de la serie fue el que protagonizaron en Bogotá, Colombia, cuando gran parte del elenco se presentó, tras recibir una fuerte suma de dinero, en casa de Pablo Escobar para celebrar el cumpleaños de su hija.

"Sacaron una chequera, me la pusieron en la mesita de centro y me dijeron: "Que mañana es el cumpleaños de la hija del patrón, que ponga usted la cantidad, tiene hasta un millón de dólares". Se me heló todo el cuerpo, no esperaba una cosa así, se me ocurrió decirles que yo había firmado una cláusula de que iba nada más por eso", declaró Carlos Villagrán en entrevista con América TV sobre aquel suceso. Aunque él dijo no, el resto del elenco sí aceptó la invitación.

Romance entre 'Quico' y 'Doña Florinda'

Aunque de todos es sabido que Florinda Meza es la viuda de Roberto Gómez Bolaños, la actriz también mantuvo un romance con Carlos Villagrán, quien en la serie daba vida a su hijo.

Su relación resultó ser todo un escándalo desde un inicio, pues se produjo cuando él aún era un hombre casado, mientras que ella estaba soltera y aún no se daba una oportunidad en el amor con 'Chespirito'.

Pago de regalías

Uno de los escándalos de los que más se ha hablado es el tema de las regalías, pues varios de los miembros del elenco original, como Édgar Vivar, se han quejado del poco dinero que reciben por este concepto, el cual podría ser tildado hasta de ser una burla

"Sí recibimos regalías, pero no es justo, y lo remarco, porque se cobra el 10 por ciento del salario devengado de aquel entonces, mismo que después de una devaluación y de haber corrido el punto decimal, sale más cara la impresión del cheque que lo que se cobra", acusó en su momento. ¿Recuerda algún escándalo más que haya pasado con el elenco de este programa humorístico?