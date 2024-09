La segunda temporada del popular reality show mexicano 'La Casa de los Famosos' ha sido un rotundo éxito, superando incluso los números de audiencia de su primera edición. Sin embargo, esta ola de popularidad ha tenido un lado oscuro.

Kirén Miret, productora ejecutiva del programa, ha revelado que ha sido víctima de amenazas a través de redes sociales. Su número de teléfono se filtró, y como consecuencia, ha recibido una gran cantidad de mensajes intimidatorios y violentos por parte de desconocidos.

En una reciente entrevista, para el programa 'Así las Cosas' de W Radio, Miret expresó su tristeza y decepción ante esta situación, enfatizando que no busca victimizarse. A pesar del éxito del programa, la exposición mediática y la intensidad de las dinámicas dentro de la casa han generado una reacción negativa en algunos espectadores, quienes han dirigido su ira hacia la productora.

"No soy una víctima, me volví un evento colateral. Mi teléfono se filtró en redes sociales. La gente se tomó la libertad. Me han tocado amenazas de muerte que no me asustan, pero me parece de mucha injusticia. Es triste y preocupante", dijo Miret.

Uno de los mensajes amenazantes que Miret compartió públicamente muestra el nivel de agresividad al que se ha enfrentado. El remitente le desea la muerte y expresa un profundo odio hacia ella. Este tipo de mensajes reflejan el lado tóxico que puede surgir en las redes sociales y el impacto emocional que pueden tener en las personas involucradas en programas de televisión.

"Hemos visto un fenómeno tremendamente violento que también forma parte de este experimento social, yo creo que este programa no fue conceptualizado de esta forma porque cuando este programa nació no había redes sociales", agregó.

No existe duda de que la historia de Kirén Miret sirve como un recordatorio de las consecuencias negativas que puede tener la fama y la exposición pública. A pesar del éxito de 'La Casa de los Famosos', este caso pone de manifiesto la importancia de abordar el acoso en línea y proteger la seguridad de las personas involucradas en la producción de contenido televisivo.

La Casa de los Famosos México: Un fenómeno televisivo

La segunda temporada de LCDLFMX ha superado todas las expectativas, convirtiéndose en un verdadero fenómeno televisivo en México. Desde su estreno, el reality show ha acaparado la atención del público, generando un nivel de interacción y emoción nunca antes visto en un programa de este tipo.

La selección de los participantes ha sido fundamental para su éxito, entre ellos se encuentran: Mario Bezares,Briggitte Bozzo, Shanik Berman, Arath de la Torre, Sabine Moussier, Luis 'Potro' Caballero, Karime Pindter, Mariana Echeverría, Gala Montes, Sian Chiong, Araceli Ordaz "Gomita", Adrián Marcelo, Paola Durante. Una combinación de personalidades fuertes, que ha generado conflictos y alianzas inesperadas y han mantenido al público enganchado semana tras semana.

Además, el programa ha sabido aprovechar al máximo las redes sociales, generando un gran número de conversaciones y memes que se han viralizado rápidamente. Así como las votaciones masivas que, demuestran el interés que genera la producción.