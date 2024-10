La conductora mexicana Paulina Mercado, pareja del actor argentino Juan Soler, reveló hoy que ha sido diagnosticada nuevamente con cáncer.

Mercado, de 51 años, contó que esta vez le diagnosticaron un tumor en la garganta, durante una revisión de rutina. El tratamiento inicial consiste en una operación para extirpar la masa, que es más grande de lo que permitiría extraerlo por la boca.

El futuro depende de lo que se encuentre en ese procedimiento.

La noticia habría sido mala para cualquiera, pero en el caso de Paulina es catastrófico. No solo la garganta es su principal instrumento de trabajo - actualmente se desempeña el programa matutino de TV Azteca 'Sale el Sol', sino que es el segundo diagnóstico de cáncer en menos de un año.

En diciembre del año pasado, la conductora debió someterse a una operación para extirpar un tumor cerebral y recibir extensas sesiones de radio terapia que, según contó Soler a ENSTARZ ¡Latino!, la afectaron menos de lo previsto "porque siempre se ha cuidado y ha llevado una vida muy saludable".

En ese entonces, Mercado contó que el tumor era del tamaño de "un frijol" y que había aprendido a ver esa llamada de alerta para su salud "como un regalo de vida".

¿Qué dijo Paulina Mercado sobre su segundo cáncer?

La conductora dio la noticia hablando con su colega Gustavo Adolfo Infante. Sin embargo, se trató de una entrevista grabada, pues la operación fue este lunes 30 de septiembre. Para el momento en que se escribe este artículo, no ha información sobre cómo salió del quirófano o cómo está.

"Me hicieron check up general del cuerpo para ver que estoy bien. Me estaban haciendo un estudio de los huesos, me acosté para que me hicieran un escaner y la doctora me preguntó ¿hace cuánto tienes esa bolita en el cuello?, dije ¿qué bolita?", recordó

"Llevo dos semanas de haberme enterado", alertó. Lo que da a entender que desde el diagnóstico hasta el día de la cirugía pasó relativamente poco tiempo.

Mercadp abrió su corazón y admitió que tenía "miedo hasta de pronunciar la palabra cáncer", tenía fe en que esta vez la experiencia fuera "más amable" y pidió a la audiencia de 'Sale el Sol' que prendieran una velita en su nombre.

En su cuenta de Instagram había publicado hace dos días una sesión de "armonización" espiritual, probablemente en preparación para la cirugía.

Sus hijos están muy afectados

Además de ver a su madre pasando por un cáncer por segunda vez, los jóvenes acaban de perder a un primo a consecuencia de la enfermedad. "Ellos no entienden porqué estoy tan animada", confesó. Pues, no es fácil.

Le deseamos una rápida recuperación.