La artista dominicana Yailín la más viral sorprendió a sus fans al mostrar cómo se sometía al novedoso tratamiento para cambiarse el color de los ojos. Luego, el centro estético donde la trataron reveló el resultado final. ¡Es impresionante!

Seguida por las cámaras del programa de Univision 'Primer Impacto', la reggeatonera acudió a un centro en Miami donde se realiza el tratamiento y fue grabada mientras le transformaban la mirada.

El proceso fue transmitido en la edición del viernes 4 de octubre del programa vespertino de la cadena. Según el médico que promueve el cambio de color de ojos, se trata de una intervención "segura" e "indolora".

Las imágenes parecieron confirmar sus palabras, aunque no todos están tan seguros.

Yailín parecía totalmente confiada cuando explicó que aunque "me gustan mis ojos, me puse unos lentes de color gris y me pareció wow". Fue ese justamente el color que escogió para su nueva mirada.

En la transmisión de Univision no se vio el resultado final. Los médicos recomiendan mantener unas lentillas especiales en los ojos, por un tiempo después de la operación, que llaman queratopigmentación.

La artista regresó al lugar para que le removieran las lentillas y el centro publicó en sus redes sociales el resultado final. Aquí puedes ver el video.

Te puede interesar: Anitta revela cuál será su próxima cirugía plástica

¿Qué dicen los médicos de la queropigmentación?

Si bien la mayoría de los oftalmólogos se han pronunciado en contra el procedimiento, por considerarlo innecesariamente riesgoso, un estudio de 2023 sobre personas que se sometieron al procedimiento en Francia descubrió que la mayoría notó algo de dolor después, además de sequedad ocular, deslumbramiento y una sensación de hormigueo, pero la mayoría de los síntomas desaparecieron en dos días.

Unas pocas personas informaron de dolor y hormigueo durante varios meses después, pero la mayoría de los pacientes dijeron estar muy satisfechos con el procedimiento.

Entre los riesgos que advierte la Academia Americana de Oftalmología se encuentran daños en la córnea, sensibilidad extrema a la luz, inflamación, reacciones adversas al tinte, y en casos más severos, la pérdida parcial o total de la visión.

Según se informó, el procedimiento cuesta un promedio de 12 mil dólares estadounidenses.