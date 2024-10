En inglés

El legendario actor Al Pacino estuvo gravemente enfermo de Covid-19 en 2020, y según él, la experiencia le demostró que no hay nada después de la muerte.

El protagonista de películas icónicas como 'Perfume de mujer' asegura que tuvo un gran vistazo al más allá y afirma que uno no tiene recuerdos, que simplemente no hay "nada", algo que describió como "una extraña papilla".

Pacino habló abiertamente sobre su experiencia el pasado fin de semana con la revista 'PEOPLE', mientras promocionaba su próxima autobiografía titulada 'Sonny Boy', en la cual detalló su experiencia cercana a la muerte. El actor relató el momento en que los paramédicos llegaron a su casa para reanimarlo y él recuperó la conciencia. Agradeció a su "gran asistente" por actuar de inmediato y buscar atención médica para él.

"Estaba sentado en mi casa, y me había ido", recordó Pacino, de 84 años. "No tenía pulso. Estás aquí y luego no lo estás. Pensé: 'Wow, ni siquiera tienes tus recuerdos, no tienes nada. Es una extraña papilla'".

Pacino describió el momento en que volvió en sí después de recibir atención de los paramédicos, quienes vestían trajes protectores debido a las medidas de seguridad por la pandemia: "Tenían esos atuendos que parecían de otro planeta o algo así", comentó el actor. "Fue un poco impactante abrir los ojos y ver eso. Todos estaban a mi alrededor y dijeron: 'Ha vuelto. Está aquí.'"

El asistente estrella del que habla Pacino es Michael Quinn, quien contactó de inmediato a los paramédicos cuando notó que algo no andaba bien. "Él hizo que vinieran porque la enfermera que me estaba cuidando dijo: 'No siento pulso en este hombre'", recordó el actor.

"Pensé que experimenté la muerte. Tal vez no lo hice. No creo que realmente lo haya hecho. Sé que sobreviví. No vi la luz blanca ni nada parecido. No hay nada ahí," describió la estrella de 'House of Gucci'.

En su próxima autobiografía, el actor oriundo del sur del Bronx, un condado de la ciudad de Nueva York, relata su explosión en el mundo de la actuación y la fama, desde su primer papel protagónico en 'The Panic in Needle Park' (1971) hasta su participación en la franquicia de culto 'El Padrino'.

'Sonny Boy' ya está disponible para preordenar y saldrá a la venta el próximo 15 de octubre en Amazon.