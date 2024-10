DENUNCIÉ A ALFONSO OBREGÓN Y hoy las burlas me parecen demasiado, no estoy dispuesta a seguirlo soportando. Entiendo que debo dejar un precedente para que las víctimas sepan que denunciar es lo más importante, la lucha en contra de la violencia de género no comenzó ayer y lamentablemente no va a terminar hoy pero NO ESTAMOS SOLAS 💜 solo hay que gritar más fuerte. #metoo #noestássola #niunamas #8m #doblajemexicano #actrizdedoblaje #doblajelatino #fyp @Asociación Nacional de Actores @DreamWorks Animation @Netflix @crunchyroll @WarnerBrosMX