La artista estadounidense Cissy Houston, ganadora del premio Grammy, entre otros, por su magistral voz, murió en su casa a los 91 años, informó la familia, este lunes 7 de octubre.

La también madre de la superestrella Whitney Houston, quien trabajó de la mano de grandes de la música como Elvis Presley y Aretha Franklin, tenía años como paciente de Alzeihmer.

"Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Hemos perdido a la matriarca de nuestra familia", dijo Pat Houston, nuera de Cissy en un comunicado. Señaló que las contribuciones de su suegra a la música y la cultura popular son "incomparables".

"La madre Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas. Una mujer de profunda fe y convicción, que se preocupaba mucho por la familia, el ministerio y la comunidad. Su carrera de más de siete décadas en la música y el entretenimiento permanecerá en la memoria de nuestros corazones."

¿Quién era Cissy Houston?

Nacida el 30 de septiembre de 1933 en Newark, Nueva Jersey, como Emily Drinkard tuvo una carrera importante en los géneros del gospel, soul y R&B a lo largo de siete décadas. Era la menor de ocho hermanos, todos artistas. De hecho, en 1938 comenzaron formalmente en la música con el grupo de gospel The Drinkard Four, que más tarde se convertiría en The Drinkard Singers.

Luego se integró al trío The Sweet Inspirations, formado además por Doris Troy y Dee Dee Warwick (sobrina de Cissy), se destacó por hacer coros para artistas de la talla de Otis Redding, Lou Rawls y Dionne Warwick, además de participar en grabaciones icónicas como "Brown Eyed Girl" de Van Morrison y "Burning of the Midnight Lamp" de The Jimi Hendrix Experience.

Su colaboración más notable fue con Aretha Franklin en el clásico 'Ain't No Way'. Después de esta etapa, Houston dejó The Sweet Inspirations en 1969 para seguir una carrera en solitario, logrando el éxito con álbumes como 'Face to Face' y 'He Leadeth Me', que le valieron dos premios Grammy en la categoría de mejor álbum de gospel tradicional soul en 1997 y 1998, respectivamente.

La mamá de Whitney Houston

La vida personal de Cissy Houston también estuvo marcada por su matrimonio con John Russell Houston Jr., el padre de Whitney Houston, quien nació el 9 de agosto de 1963 en Newark, Nueva Jersey. John Russell Houston Jr. fue un destacado ejecutivo de entretenimiento y productor, que apoyó la carrera de su hija Whitney desde sus inicios. Cissy y John se casaron en 1959 y permanecieron juntos hasta su divorcio en 1990.

Whitney, quien alcanzó el estrellato internacional como cantante y actriz, a menudo citó a su madre como su principal inspiración y mentora musical.

Además de su carrera como cantante de sesión, Houston grabó más de 600 canciones a lo largo de su trayectoria, trabajando con una amplia variedad de artistas como Chaka Khan, Donny Hathaway, Luther Vandross, Paul Simon y Roberta Flack. En 1971, su voz se destacó en el álbum en solitario de Burt Bacharach, que incluía temas como "Mexican Divorce", "All Kinds of People" y "One Less Bell to Answer".

Su carrera no solo abarcó la música, sino también la literatura. Houston escribió tres libros: 'He Leadeth Me', 'How Sweet the Sound: My Life with God and Gospel', y 'Remembering Whitney: A Mother's Story of Life, Loss and The Night The Music Stopped', donde relató su vida, la carrera de su hija y el doloroso momento de su fallecimiento.

Whitney murió 11 de febrero de 2012. Bobbi Christina Brown, su única hija y nieta de Cissy, también murió antes que ella, el 26 de julio de 2015.

A lo largo de su vida, Cissy Houston ha sido una figura fundamental en la música y una inspiración para generaciones de artistas. Su legado perdura no solo a través de sus grabaciones, sino también por haber guiado la carrera de su hija Whitney, quien se convirtió en una de las voces más icónicas de la historia de la música.

