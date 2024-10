En inglés

Sally Field ha compartido detalles impactantes sobre una decisión que tuvo que tomar respecto a sus derechos reproductivos. Ahora, está expresando su preocupación por el acceso al aborto y su apoyo a la actual vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris.

La estrella de la icónica serie de televisión 'La Novicia Voladora' y ganadora del Oscar por icónicos papeles como el de 'Norma Rae', quien admite que "ha sido muy reacia" a compartir su historia, lo hizo en Instagram para explicar su postura a favor del derecho de cada mujer a decidir sobre su cuerpo.

Aunque confiesa que aún siente vergüenza por la terrible experiencia de someterse a un procedimiento que le cambió la vida, la actriz de 77 años sostiene que su relato es precisamente la razón por la que apoya a Harris y a Tim Walz, frente a la candidatura republicana de Donald Trump.

"He sido muy reacia a hacer esto, a contar mi historia horrible. Fue en una época aún peor que la actual. Una época en la que la anticoncepción no estaba fácilmente disponible y solo era accesible si estabas casada. Pero siento que muchas mujeres de mi generación pasaron por eventos similares y traumáticos, y me siento más fuerte al pensar en ellas", escribió Field en el pie de foto de su emotivo video.

"No tenía muchas opciones en mi vida, no tenía apoyo familiar de ninguna manera, ni tampoco recursos financieros", explicó. La actriz afirmó que "no tenía nada" y "no sabía qué iba a hacer" antes de enterarse de que estaba embarazada a los 17 años, recién salida de la escuela secundaria.

Field relató que un médico de la familia la llevó a ella y a su madre en un "Cadillac nuevo" a Tijuana, a una "calle lúgubre y de aspecto siniestro" en un lugar "aterrador", antes de entregarle un sobre con dinero en efectivo para el procedimiento. Él le indicó que "regresara de inmediato" después de la operación. "Supongo que pensaba que, si me estaba muriendo, tal vez podría ayudarme", añadió.

"Fue más que horrible y, ya sabes, un cambio de vida", compartió Field. "No tuve anestesia. Había un técnico que me daba algunas bocanadas de éter, pero luego me lo quitaba, lo cual solo hacía que mis brazos y piernas se sintieran entumecidos y extraños."

"Sentí todo —cuánto dolor estaba soportando. Y luego me di cuenta de que el técnico en realidad me estaba acosando sexualmente", declaró.

"Tuve que pensar '¿Cómo puedo hacer que mis brazos se muevan para apartarlo?' Fue un pozo absoluto de vergüenza, y cuando todo terminó, solo decían, '¡Vete! Vete, vete, vete,' como si el edificio estuviera en llamas. No me querían ahí. Era ilegal", explicó.

La actriz —que reveló que aún siente vergüenza por su historia debido a que creció en los años 50 con el estigma de esa época— escribió en la descripción de su publicación que su relato es la razón fundamental por la que está instando al público a "prestar atención" en estas elecciones.

"Es una de las razones por las que tantas de nosotras apoyamos a Kamala Harris y a Tim Walz", declaró.

Y agregó: "POR FAVOR, ¡NO PODEMOS RETROCEDER!!", un eslogan acuñado por Harris como mensaje para seguir avanzando en la sociedad.

Además de Field, otras celebridades que han respaldado públicamente a la candidata demócrata incluyen a Jennifer Lawrence, de 34 años, Oprah Winfrey, de 70, Billie Eilish, de 22, Jamie Lee Curtis, de 65, y Taylor Swift.

Entre los artistas latinos, la larga lista que la apoyan incluye a Jennifer Lopez, Eva Longoria, Jessica Alba, John Leguizamo, Anthony Ramos, Liza Colón-Zayas y más.