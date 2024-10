En declaraciones a la revista W Magazine, el rapero detalló su especial conexión con Rihanna y cómo su amor por ella nunca ha desaparecido. Además A$AP Rocky revela dónde se enamoraron él y Rihanna: 'Hay mucha historia entre nosotros'

"Lo supe cuando éramos más jóvenes", dijo. "Ambos lo sabíamos, creo. Así que tuvo sentido cuando nos hicimos mayores. Simplemente volvimos a conectar".

Rocky compartió cuándo fue que la pareja volvió a conectar y cómo el ser expulsado de un club nocturno los llevó a estar juntos.

"Hay mucha historia entre nosotros. Me echaron de un club nocturno. No me dejaban entrar. Es cuando estoy empezando, así que nadie me conoce. Estaba con Matthew Williams y Virgil. Me estaba peleando con los porteros, y ella salió. Nos miramos a los ojos. Ella ni siquiera nos conocía, pero estaba como, '¡Yo! ¿Por qué no lo dejas entrar? ¿Qué les pasa? Dejen entrar a ese hombre'". recuerda Rocky.

Parte de la entrevista con la publicación tuvo lugar frente al apartamento de Rocky en Nueva York donde la pareja se enamoró.

"Esto es muy especial porque es el primer lugar donde ella se enamoró de mí", dijo.

Desde que se conocieron, Rihanna y Rocky han tenido dos hijos en común. RZA nació en el 2022 y al año siguiente tuvieron otro, Riot.

Rocky se prepara para dar la bienvenida al mundo a otro niño, esta vez en forma de nuevo álbum. La superestrella de la música está preparando el lanzamiento de su esperado álbum Don't Be Dumb (No seas bobo), previsto para finales de este año.

El proyecto se había retrasado hasta el 30 de agosto de este año. En cuanto a la razón del atraso de este, Rocky afirmó que se debió a "filtraciones y autorizaciones de muestras".

Aunque el álbum aún no se ha materializado, ha publicado ya las canciones 'Hijack', 'Tailor Swif' y 'Ruby Rosary' del proyecto, todas las cuales debutaron en la lista Billboard Hot 100.