R. Kelly ha negado rotundamente las acusaciones de abuso vertidas contra él por nada mas y nada menos que su hija. Buku Abi, cuyo nombre de pila es Joann Kelly, compartió las acusaciones de abuso contra su padre en un documental titulado 'Karma: el viaje de una hija'.

Ahora, la abogada de R. Kelly, Jennifer Bonjean, se pronuncia sobre las acusaciones de Abi, desestimando sus denuncias de abuso sexual.

Bonjean, que también representó a Bill Cosby contra las acusaciones de agresión sexual de decenas de mujeres a lo largo de su carrera, apareció en el programa 'Banfield' de News Nation.

"La acusación fue investigada por el Departamento de Servicios Infantiles y Familiares de Illinois. [R. Kelly] estaba siendo investigado penalmente en ese momento. Es probablemente la persona más investigada del planeta en lo que se refiere a este tipo de denuncias. El departamento anteriormente mencionado determinó que la acusación era infundada hace muchos años", declaró.

Bonjean subrayó que Kelly niega categóricamente las acusaciones, haciendo hincapié en que nunca se presentaron cargos. "Él lo niega rotundamente, y nuestra postura es que, si las acusaciones tuvieran algún fundamento, se habrían presentado cargos", afirmó.

"Sabemos que la gente a veces llega a creer cosas basándose en recuerdos distorsionados y contaminados, sobre todo los niños, y esto lo pueden hacer sus madres. Esto no es ciencia basura", añadió. "Estas cosas existen".

"No sé cuál es su motivación, no sé qué le pasa por la cabeza... Sólo porque alguien diga que es verdad, y la gente llore, no significa necesariamente que tenga mérito", continuó Bonjean.

El abogado también describió cómo el cantante de 'I Believe I Can Fly' está "muy disgustado. Está enfadado. Pero, por supuesto, quiere a sus hijos. No hemos decidido qué acciones legales emprenderíamos en respuesta a esto, pero en realidad no es una conversación para llevar a cabo. Ahora mismo está de luto".

En el documental, Abi recordó un supuesto incidente de su infancia en el que dice que se despertó al sentir que Kelly la tocaba. La niña tenía ocho o nueve años. "Él lo era todo para mí. Durante mucho tiempo, ni siquiera quise creer que había pasado. No sabía que, aunque fuera una mala persona, me haría algo. Realmente siento que ese milisegundo cambió por completo toda mi vida", reflexiona en el tráiler.

Ahora, a sus 26 años, Abi reveló el impacto de todo sobre su relación familiar, explicando que no permitirá que su hijo visite a Kelly.

"Nadie quiere ser el hijo del padre que está ahí fuera haciendo daño a mujeres y niños", dijo. "Él sabe exactamente por qué no podemos tener la relación que nos hubiera gustado tener con él".