La actriz mexicana Marimar Vega fue hospitalizada de emergencia debido a un cuadro severo de hepatitis que la sorprendió en pleno , el primer día de grabaciones, de la segunda temporada de la serie 'Dra. Lucía, un don extraordinario'.

"Me sentía muy mal, me sentía muy cansada y todos me preguntaban que qué tenía, a lo que yo solo decía que me sentía muy mal. Ya como a las siete de la noche, estábamos cambiando de set y me vi los ojos y los tenía amarillos, de ahí dijimos: 'Vamos a urgencias' y ya no me dejaron salir del hospital porque llegué con unas enzimas hepáticas altérrimas y al parecer fue por algo que comí", explicó la propia Marimar en una entrevista.

Todo esto pasó cuando se encontraba en pleno rodaje en otro proyecto en la ciudad mexicana de Guadalajara, para el director Manolo Caro (La Casa de las Flores) y consumió algo que le provocó hepatitis.

¿Cómo está Marimar Vega?

La actriz pasó una semana internada bajo observación médica hasta que logró estabilizarse. Ya recuperada su salud, envió un mensaje a los televidentes para que tengan cuidado con lo que comen "porque la hepatitis puede producirse también por consumir pescado crudo, agua contaminada o algún alimento mal lavado".

Durante una entrevista con el programa 'Ventaneando', Marimar reveló detalles sobre el incidente que la llevó a suspender las grabaciones por varios días. También aprovechó para revelar un dato curioso sobre su salud, y es que según ella, las dos únicas veces que se ha enfermado tanto como para ir al hospital, ha sido interpretando a Lucía Castillo, la protagonista de su serie.

La primera temporada de 'Dra. Lucía, un don extraordinario' narra la historia una médica de urgencias dedicada a salvar vidas en un hospital. Después de sufrir un accidente, Lucía adquiere un extraño don que le permite detectar, con solo tocar a sus pacientes, información crucial sobre sus enfermedades, incluso en casos donde la medicina convencional no puede hacer nada.

Esta habilidad sobrenatural le permite salvar vidas en situaciones críticas, lo que le añade el toque místico a la serie. Esta mezcla de drama médico y elementos mágicos atrajo a una gran audiencia en TV Azteca, donde se produce y transmite,

Con su recuperación, la hermana de Zuria Vega e hija del fallecido actor Gonzalo Vega, pudo retomar las grabaciones. La segunda temporada se estrenará el próximo lunes 21 de octubre a las 9:30 de la noche por Azteca Uno en México. Los fanáticos están ansiosos por ver los nuevos episodios, para seguir explorando el lado humano y mágico de Lucía en su misión por salvar vidas, mientras enfrenta nuevos retos tanto profesionales como personales.