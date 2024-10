Existen países que tienen culturas y tradiciones milenarias que promueven el turismo, siendo Japón uno de los países más visitados anualmente por seguidores amantes del país asiático. Uno de los más grandes espacios con los que cuentan son las 'Torii', que según ellos sirven como puertas sagradas que guían el camino a santuarios sionistas.

Al tratarse de monumentos históricos y con un valor incalculable se espera que todos sus visitantes traten la construcción con el respeto que exige la cultura, pero ese no fue el caso de la influencer chilena María del Mar Pérez Banús, conocida como 'Marimar'.

La creadora de contenido pasó de ser alabada por su visita a tierras niponas a ser sacudida y criticada en redes sociales por no respetar la cultura de los 'Torii', esto tras grabarse "haciendo ejercicio" en una de las estructuras.

Marimar apareció en video colgada de uno de los 'Torii' en un intento por hacer barras paralelas al ritmo del tema 'Chá Chá Slide', lo que desató un rechazo colectivo de su comunidad por la falta de empatía e irrespeto del sitio en el que se en el que se encontraba, que promueve la tranquilidad y la relajación de los invitados.

La avalancha de comentarios entre los que se mezclaban indignación con molestia por parte de internautas obligaron a Marimar a eliminar la publicación, pero esto no calló las críticas y solo hicieron aumentarlas.

Marimar, que se ha vuelto famosa al mostrar rutinas de ejercicios y promoviendo la vida saludable, terminó por por disculparse públicamente ante la ola de hate que recibió.

"Quiero pedir disculpas por mi acción en Japón No fue mi intención faltar el respeto. Fue algo que hice sin pensar y me siento mal de haberlo hecho" escribió en un reel de Instagram, en un mensaje que también contó con la traducción del texto al japonés.

Su intento de disculpa aparentemente coló dentro de sus seguidores, con muchos de ellos asegurando que un error lo comete cualquiera.

"Todos cometemos errores, pero hay que aprender de ellos cada día" o "si tú intención no fue ofender, no has ofendido a nadie", escribieron algunos usuarios.

Sin embargo, otros no perdonaron el incidente e incluso le dejaron insultos de xenofobia al catalogarla como que "no representaba Chile".

Los 'Torii' son de los monumentos públicos más visitados en Japón. Su nombre sugiere que existen mil de estos por toda la montaña, pero otros reportes aseguran que existen más de 10.000.