No muchos artistas pueden presumir de ser los reyes de su género musical, con una amplia trayectoria llena de éxitos que los respalden. Sin embargo, Yuri es, sin lugar al debate, una de esos íconos excepcionales que siguen manteniéndose en la cima sin importar los años que pasen.

Su capacidad de reinventarse y mantenerse activa y vigente en el mundo de la música, la han llevado a irse de gira a sus 60 años, donde ha conquistado los corazones de todos con su talento y voz como ninguna otra. Pero, además de su indudable talento, la cantante mexicana ha sabido llegarle a su público por su personalidad tan auténtica y genuina.

Esta forma de ser de Yuri ha quedado en evidencia en un video subido a su cuenta oficial de instagram, donde la artista se muestra de forma transparente y vulnerable. En el clip publicado por la misma cantante, la vemos llorando frente a cámara mientras parece estar observando algo, a lo que muchos fanáticos han rumoreado que se trata de fotografías o videos con relación a su próximo trabajo.

En compañía de la publicación, la famosa cantante expresó un par de palabras donde mencionaba el cúmulo de emociones que había atravesado mientras trabajaba en su próximo proyecto. Aprovechó a pedir perdón a sus fans por su aspecto físico en la publicación, ya que se encontraba en pijama, aunque aseguró que no le avergonzaba mostrarse así ante ellos.

"En el proceso de este nuevo proyecto, las emociones no han dejado de moverse, perdón la facha, pero en los momentos de relax y revisando el material, las lágrimas me ganaron y a mi no me da pena mostrarme como soy! Pronto les compartiré de que se trata! Los amo", escribió Yuri en su perfil de instagram.