El actor y cómico Ken Jeong recibirá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su estrella será la número 2.794 dedicada por la Cámara de Comercio de Hollywood.

El merecido acto tendrá lugar el 23 de octubre a las 11:30 a.m. PT en el 1708 de Vine Street, en la histórica esquina de Hollywood y Vine.

Sophie Flay será la maestra de ceremonias y se espera la presencia de los actores Joel McHale y Randall Park, entre otros. También se espera un invitado sorpresa.

"La Cámara de Comercio de Hollywood se enorgullece de honrar a Ken Jeong con una merecida estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood", dijo Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood.

"El increíble viaje de Ken desde el mundo de la medicina al del entretenimiento es un testimonio de su notable talento y dedicación", añadió Martínez. "En resumen, ¡llegó el doctor!" "The doctor is in!"

Antes de su carrera como actor y cómico, Jeong se licenció en la Universidad de Duke. Después estudió medicina en la Universidad de Carolina del Norte.

Mientras trabajaba en su carrera como cómico, completó su residencia en Medicina Interna en el Centro Médico Ochsner, situado en Nueva Orleans.

Desde entonces, Jeong ha protagonizado numerosos proyectos de cine y televisión, como la franquicia 'The Hangover' y 'Crazy Rich Asians'.

El cómico presenta actualmente 'I Can See Your Voice', del que también es productor ejecutivo. Asimismo, es panelista en 'The Masked Singer'. ¿Qué es lo que no hace esta increíble persona?