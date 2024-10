Antes de ser encontrado muerto en Buenos Aires, el exintegrante de One Direction, Liam Payne, utilizó Snapchat. Menos de una hora antes de su fallecimiento en Buenos Aires, Argentina, Payne estuvo compartiendo fotos y videos de él mismo y su novia en las redes sociales. Estos fueron sus últimos posts.

El día de su muerte, Payne acudió a sus redes sociales para compartir lo que, sin saberlo, se convertiría en su última publicación. Los fanáticos en plataformas como Instagram y X (anteriormente Twitter) señalaron lo surrealista que es que una persona transmita su último día a millones de personas en tiempo real. Esta interacción ahora se siente extraña para muchos, ya que no sabían que estaban presenciando su última conexión con la estrella.

