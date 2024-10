El rapero estadounidense Ralan Styles, conocido por el remix de lal famosa canción infantil 'Baby Shark' murió durante un intento de robo en Ohio.

El rapero, cuyo verdadero nombre era Michael Robinson, recibió un disparo mortal en la madrugada del sábado 19 de octubre en Columbus, Ohio. Tenía 22 años.

Según el Daily Mail, los testigos afirman que el fatal incidente comenzó como un intento de robo, en el que el sospechoso trató de robar la cadena del cuello de Styles. Se produjo un forcejeo y el sospechoso disparó varias veces antes de huir del lugar.

La policía fue alertada por transeúntes y encontró a Styles con heridas de bala en una residencia del barrio de Victorian Village. Los agentes le practicaron la reanimación cardiopulmonar, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Styles fue declarado muerto a las 05.10 horas.

Las autoridades detuvieron a Mahamood Hassan poco después del tiroteo. Los testigos le identificaron en una rueda de reconocimiento policial, lo que condujo a su detención. Hassan se encuentra detenido en la cárcel del condado de Franklin y estába previsto que compareciera ante el tribunal el lunes 21 de octubre. La policía confirmó que Hassan, de 24 años, tiene antecedentes penales, con tres detenciones anteriores por allanamiento de morada y robo.

La noticia de la muerte de Styles provocó una emotiva respuesta de amigos y familiares. Su hermano, el también rapero Lil Goat, compartió su dolor en Instagram. "Hombre, no mi hermanito. Todavía estoy esperando que me llames y me digas que todo esto es una broma", escribió.

Lil Goat reflexionó sobre su viaje compartido desde los sueños de la infancia hasta el éxito musical.

"Tengo el corazón [...] roto, nunca volveré a ser el mismo. Pasamos de rapear juntos en la mesa del almuerzo en la escuela media, a convertirnos en superestrellas", continuó. "Dormimos juntos en el suelo, comimos juntos, luchamos juntos y firmamos nuestro primer contrato juntos. Te quiero hermano, y mientras yo viva tú nunca morirás".

Styles saltó a la fama en 2022 con una remezcla viral de "Baby Shark", que obtuvo millones de visitas en YouTube y TikTok. Más tarde firmó con Republic Records, asistió a los BET Awards con YK Osiris en junio y recientemente lanzó 'Polyamorous' con Justina Valentine.