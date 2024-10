Ultimamente la salud de Justin Timberlake se ha visto comprometida. El famoso cantante y actor, entre otros, pospone varias fechas de su gira. El intérprete de 'Cry Me a River' compartió en Instagram, el 22 de octubre, que pospondría seis de las fechas de su gira 'Forget Tomorrow' debido a problemas de salud.

"Hola chicos - No me he sentido muy bien en los últimos shows y resulta que tengo bronquitis y laringitis", compartió.

Debido a esto, anunció que se había visto obligado a reprogramar los shows en Columbus (23 de octubre), Detroit (25 de octubre), Chicago (27 de octubre), Milwaukee (28 de octubre), St. Paul (31 de octubre) y Grand Rapids (2 de noviembre).

En el post Timberlake remató con "Gracias por entenderlo - los compensaré".

No es la primera vez que Timberlake tiene que posponer una parada de su gira. El pasado 8 de octubre pospuso su actuación en el Prudential Center de Nueva Jersey poco antes de que se abrieran las puertas para el espectáculo. En ese momento, citó una "lesión que me impide actuar".

"Estoy muy desilusionado por no verlos a todos - Estoy trabajando para reprogramarlo lo antes posible. Prometo compensarlos y darles el espectáculo que se merecen. Gracias por su comprensión. Aprecio su apoyo siempre". "Tengo una lesión que me impide actuar".

No describió específicamente qué le había impedido subir al escenario. No está claro si está relacionado con sus actuales problemas de salud.

El resto de fechas de la gira de Timberlake seguirán según lo previsto.

La gira es en apoyo de su último álbum 'Everything I Thought It Was', lanzado en marzo de este año con resultados menos que estelares. Comercialmente, el álbum debutó en el top 10 de la lista Billboard 200, pero poco después cayó fuera de la categoría. El sencillo principal, 'Selfish', se situó entre los 20 primeros de la lista Hot 100, pero la canción que le siguió, 'No Angels', no alcanzó a entrar en la lista.